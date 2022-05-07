Уроженцы Чечни пожаловались Солтаеву на условия в димитровградской тюрьме

07 мая 2022, 20:41

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Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев посетил тюрьму в Димитровграде, где заключенные объявляли голодовку. По его словам, отбывающие там срок чеченцы не жаловались на религиозную дискриминацию, но озвучили жалобы на строгие правила, слабое медобслуживание и ограничения на свидания.

Как писал "Кавказский узел", в тюрьме Димитровграда 13 апреля были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net. Более ста человек объявили голодовку, сообщил руководитель проекта Владимир Осечкин. Акции предшествовал массовый протест нарушителей режима против обысков в камерах, изложило 15 апреля свою версию УФСИН по Ульяновской области. 60 заключенных объявили голодовку, но 3 мая родные осужденных и правозащитники сообщили, что заключенные прекратили протестную акцию, отчаявшись добиться результатов. Правозащитники документируют жалобы и готовят обращение в надзорные органы по факту дискриминации по религиозному признаку, рассказали в Комитете "Гражданское содействие"*.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев 19 апреля на встрече с родственниками заключенных подтвердил, что конфликт в колонии был, но "говорить о конфликте на межнациональной и межконфессиональной почве оснований нет". Также, по его словам, подтвердилось, что заключенные "вскрылись". "Почему это сделали - другой вопрос <...> Родственники не знают реально, что там было", - сказал он на встрече, добавив, что правовая оценка произошедшего будет дана в ближайшее время. Репортаж со встречи был показан в выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный" и опубликован в Youtube.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур посетил димитровградскую тюрьму Ульяновской области, чтобы проверить информацию о дискриминации осужденных уроженцев республики, он встретился с руководством УФСИН и исправительного учреждения, областным уполномоченным и с самими заключенными, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

Солтаеву предоставили все материалы с камер видеонаблюдения, также он проверил условия содержания заключенных из Чечни. "Осмотр показал, что в учреждении созданы приемлемые условия для отправления религиозных обрядов, в частности, в камерах заключенные могут читать Коран, имеются молельные коврики. Также со слов самих осужденных, им свободно разрешается держать пост и исповедать свою религию", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте телекомпании.

Участники голодовки и заключенные, которые нанесли себе травмы, жаловались "на строгие правила тюремного распорядка, слабое медицинское обслуживание, нарушение приема передач заключенному и ограничения на свидания с родственниками". По словам Солтаева, притеснение на религиозной почве не усматривается. "Коран никто не рвал, что подтверждено в том числе самими осужденными", - отмечается в публикации. Уполномоченный попросил уроженцев Чечни "строго придерживаться установленных законом норм поведения в тюрьме" и заключил, что осужденных чеченцев "использовали провокаторы для создания широкого общественного резонанса", указано на сайте телекомпании.

С руководством тюрьмы "достигнута договоренность о постоянном контроле личной безопасности осужденных, а также законности применения мер дисциплинарного воздействия", а "между руководством тюрьмы и заключенными достигнуто взаимопонимание", отмечается в публикации.

Новость о встрече Солтаева с заключенными в тюрьме Димитровграда в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный» за 10 часов 7527 просмотров, при этом здесь опубликованы два неинформативных комментария. Та же новость, опубликованная на странице Уполномоченного по правам человека в Чечне в соцсети «ВКонтакте» собрала 39 просмотров и один одобрительный комментарий.

Напомним, 22 апреля в своем Telegram-канале проект Gulagu.net сообщил версию правозащитников, согласно которой, в тюрьму приезжали сотрудники силовой структуры и "оказывали психологическое давление и шантажировали заключённых с целью принуждения к сокрытию факта порчи Корана и религиозной литературы мусульман".

Стоит отметить, что ранее отчеты омбудсмена Чечни вызывали скепсис у пользователей соцсетей. Так, в частности, было с его отчетом о посещении жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, которая, по данным правозащитников, была в бессознательном состоянии увезена из нижегородской квартиры в Чечню. Солтаев 26 января сообщил, что по просьбе уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой позвонил в дежурную часть полиции и поинтересовался состоянием Заремы Мусаевой, которая находится в спецприемнике в Грозном. Свою публикацию Солтаев проиллюстрировал видеозаписью, в которой интересовался у собеседника состоянием здоровья Мусаевой и уточнил, есть ли у нее необходимые препараты. Человек, представившийся сотрудником полиции, ответил, что состояние Мусаевой удовлетворительное, она ни на что не жалуется, и необходимые препараты имеются. Некоторые пользователи Instagram сочли отчет "спектаклем". 27 января Солтаев опубликовал видеоотчет о посещении Заремы Мусаевой в спецприемнике, подчеркнув, что она находится под наблюдением врачей и обеспечена лекарствами. Самой Мусаевой авторы видео не предоставили слова, указали пользователи Instagram и сын арестованной Абубакар Янгулбаев.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием, указал 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента суда 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное. 21 апреля Старопромысловский суд Грозного продлил до 12 июня срок пребывания под стражей Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.