Судья Борис Бахшиян освобожден из-под стражи

07 мая 2022, 17:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие не попросило о продлении ареста судье Сюникского суда Борису Бахшияну, и сегодня он вышел на свободу, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте судьи Сюникского суда первой инстанции Бориса Бахшияна по делу о неправомерном изменении меры пресечения. Защита сочла это решение политически мотивированным, предположив, что Бахшияна пытаются наказать за ряд судебных решений по делам в отношении оппозиционеров.

Судья Борис Бахшиян сегодня освобожден из-под стражи, поскольку следствие не ходатайствовало о продлении срока ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Сардарян.

Сам судья назвал уголовное преследование вмешательством в судебную деятельность. Он заявил, что его судебное решение, на основании которого начато дело, было обоснованным. "Я и сейчас утверждаю, что судебный акт вынесен [мною] на законных основаниях", - заявил после освобождения из УИУ "Вардашен" Борис Бахшиян в эфире Yerevan Today.

Напомним, ранее адвокаты указали, что решение Высшего судебного совета об одобрении ареста судьи Бориса Бахшияна чревато формированием среди судейства атмосферы страха и покладистости перед волей властей. Ряд адвокатов встали на защиту судьи, заявив о политическом мотиве дела. Судья Давид Аргаманян, который по мнению защиты, непосредственно связан с правящей партией, недовольной решениями Бахшияна, в феврале отказался взять самоотвод и продолжил рассматривать ходатайство об аресте судьи.