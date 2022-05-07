Рабочий погиб на заводе в Баку

07 мая 2022, 13:23

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Прокуратура возбудила дело о нарушении правил охраны труда после гибели рабочего Сакита Абдуллаева в результате инцидента на цементном заводе в столице Азербайджана.

По данным прокуратуры, в шину колеса грузовика на предприятиии было закачено воздуха сверх нормы, в результате чего она взорвалась. Отлетевший от колеса диск ранил рабочего в голову. Сакит Абдуллаев 1990 года рождения скончался на месте происшествия, рассказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

По факту гибели рабочего возбуждено дело по ст. 162.2 УК Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в прокуратуре.

На Гарадагском цементном заводе воздержались от комментариев, сославшись на то, что "уполномоченных лиц нет на рабочем месте".

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