07 мая 2022, 13:23

Рабочий погиб на заводе в Баку

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Прокуратура возбудила дело о нарушении правил охраны труда после гибели рабочего Сакита Абдуллаева в результате инцидента на цементном заводе в столице Азербайджана.

По данным прокуратуры, в шину колеса грузовика на предприятиии было закачено воздуха сверх нормы, в результате чего она взорвалась. Отлетевший от колеса диск ранил рабочего в голову. Сакит Абдуллаев 1990 года рождения скончался на месте происшествия, рассказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

По факту гибели рабочего возбуждено дело по ст. 162.2 УК Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в прокуратуре.

На Гарадагском цементном заводе воздержались от комментариев, сославшись на то, что "уполномоченных лиц нет на рабочем месте".

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Примечание:

"Число жертв обрушения школы в Азербайджане достигло четырех", "Два человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Тбилиси", "Рабочий умер после падения на стройплощадке в Баку".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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