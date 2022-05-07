Сторонники Михаила Саакашвили во время акции в его поддержку. Стопкадр из видео на странице https://rustavi2.ge/ka/news/228667

07 мая 2022, 10:22

Более 20 сторонников Саакашвили задержаны во время протеста в Батуми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью между силовиками и сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошли стычки в Батуми после того, как полицейские потребовали убрать установленные активистами палатки. В результате были задержаны более 20 участников протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля врачи указали на ухудшение состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, после чего его сторонники потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику. 2 мая семья политика анонсировала акции протеста по всей Грузии. 6 мая в Тбилиси, Батуми и у Руставской тюрьмы сторонники Саакашвили провели акции протеста. Состояние здоровья бывшего президента не позволяет ему отбывать наказание в тюрьме, заявили протестующие.

21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.  

Во время акции протеста в Батуми в поддержку Михаила Саакашвили полиция задержала более 20 человек. В ночь на 7 мая силовики потребовали от активистов убрать палатки, которые они установили около здания правительства Аджарии. Протестующие ответили отказом, после чего между ними и полицией возникли стычки. Силовики начали задерживать демонстрантов, информировало сегодня ИА "Новости Грузия".

"На митинге не было такого количества людей, чтобы улица по-прежнему оставалась перекрыта", – привело также агентство слова начальника полиции Аджарии.

Силовики действовали необоснованно, считает член Верховного Совета Аджарии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элгуджа Багратиони. Он заявил, что заранее уведомил мэрию, что улица будет перекрыта во время акции. "Выходит, я не могу провести акцию на улице? Получается, что место проведения митинга должна определять полиция? – задался вопросами оппозиционер.

После задержаний силовики очистили улицу от палаток, однако несколько участников акции заявили, что останутся на месте, пока Саакашвили не переведут в зарубежную клинику. "Тихо, мирно останемся здесь, пока рекомендация омбудсмена не будет выполнена и Мишу не переведут в соответствующую клинику. Мы не дадим убить Мишу", – привел сегодня Civil.ge слова Элгуджи Багратиони.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Экономисты раскрыли причины отказа властей Грузии поддержать антироссийские санкции", "Грузинские политологи назвали препятствия для объединения оппозиции", "Восемь участников акции сторонников Саакашвили задержаны в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 мая 2022, 13:46

07 мая 2022, 13:32

07 мая 2022, 13:23

  • Рабочий погиб на заводе в Баку

    Прокуратура возбудила дело о нарушении правил охраны труда после гибели рабочего Сакита Абдуллаева в результате инцидента на цементном заводе в столице Азербайджана.

07 мая 2022, 12:14

  • Аналитики исключили смену политического курса Армении в случае переворота

    Армения следует интеграционным процессам с Россией и, в случае революции, новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

07 мая 2022, 10:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи