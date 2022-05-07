Более 20 сторонников Саакашвили задержаны во время протеста в Батуми

07 мая 2022, 10:22

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Минувшей ночью между силовиками и сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошли стычки в Батуми после того, как полицейские потребовали убрать установленные активистами палатки. В результате были задержаны более 20 участников протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля врачи указали на ухудшение состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, после чего его сторонники потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику. 2 мая семья политика анонсировала акции протеста по всей Грузии. 6 мая в Тбилиси, Батуми и у Руставской тюрьмы сторонники Саакашвили провели акции протеста. Состояние здоровья бывшего президента не позволяет ему отбывать наказание в тюрьме, заявили протестующие.

21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Во время акции протеста в Батуми в поддержку Михаила Саакашвили полиция задержала более 20 человек. В ночь на 7 мая силовики потребовали от активистов убрать палатки, которые они установили около здания правительства Аджарии. Протестующие ответили отказом, после чего между ними и полицией возникли стычки. Силовики начали задерживать демонстрантов, информировало сегодня ИА "Новости Грузия".

"На митинге не было такого количества людей, чтобы улица по-прежнему оставалась перекрыта", – привело также агентство слова начальника полиции Аджарии.

Силовики действовали необоснованно, считает член Верховного Совета Аджарии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элгуджа Багратиони. Он заявил, что заранее уведомил мэрию, что улица будет перекрыта во время акции. "Выходит, я не могу провести акцию на улице? Получается, что место проведения митинга должна определять полиция? – задался вопросами оппозиционер.

После задержаний силовики очистили улицу от палаток, однако несколько участников акции заявили, что останутся на месте, пока Саакашвили не переведут в зарубежную клинику. "Тихо, мирно останемся здесь, пока рекомендация омбудсмена не будет выполнена и Мишу не переведут в соответствующую клинику. Мы не дадим убить Мишу", – привел сегодня Civil.ge слова Элгуджи Багратиони.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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