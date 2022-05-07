Майнинг-ферма в Южно-Сухокумске. Стопкадр из видео в Telegram-канале МВД по Дагестану https://t.me/mvd_dagestan/855

07 мая 2022, 09:20

Майнинг-ферма ликвидирована в Южно-Сухокумске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские ликвидировали в Южно-Сухокумске майнинговую ферму, организаторы которой похищали электричество для производства криптовалюты, сообщило МВД.

По данным МВД по Дагестану, майнинговую ферму в Южно-Сухокумске обнаружили полицейские.

"Майнинг-ферма", которую организовал 35-летний местный житель в арендуемом нежилом помещении на территории КФХ "Возрождение",  вырабатывала цифровую валюту, минуя приборы учета", – сообщило ведомство 6 мая в своем Telegram-канале.

Майнинг-ферма в Южно-Сухокумске. Стопкадр из видео в Telegram-канале МВД по Дагестану https://t.me/mvd_dagestan/855В помещении силовики обнаружили 77 аппаратов для выработки криптовалюты, комплектующие и ноутбук. "Ущерб сетевой компании устанавливается", – уточнила пресс-служба МВД по Дагестану.

Также в Telegram-канале ведомства опубликован ролик, на кадрах которого показан человек, который открывает железную дверь. Затем показано помещение, а после этого – компьютерное оборудование, к которому подведено множество проводов. На столах рядом также лежат комплектующие к компьютерному оборудованию, в частности показаны вентиляторы.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая в селе Новый Параул была обнаружена майнинг-ферма. По данным полиции, ее организаторы также нелегально подключились к электросетям для добычи криптовалюты.

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Примечание:

"Жители свыше 230 дагестанских сел попали в зону отключения электричества", "Энергетики отчитались о возобновлении подачи электричества в Дагестане", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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