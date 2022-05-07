Майнинг-ферма ликвидирована в Южно-Сухокумске

07 мая 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские ликвидировали в Южно-Сухокумске майнинговую ферму, организаторы которой похищали электричество для производства криптовалюты, сообщило МВД.

По данным МВД по Дагестану, майнинговую ферму в Южно-Сухокумске обнаружили полицейские.

"Майнинг-ферма", которую организовал 35-летний местный житель в арендуемом нежилом помещении на территории КФХ "Возрождение", вырабатывала цифровую валюту, минуя приборы учета", – сообщило ведомство 6 мая в своем Telegram-канале.

В помещении силовики обнаружили 77 аппаратов для выработки криптовалюты, комплектующие и ноутбук. "Ущерб сетевой компании устанавливается", – уточнила пресс-служба МВД по Дагестану.

Также в Telegram-канале ведомства опубликован ролик, на кадрах которого показан человек, который открывает железную дверь. Затем показано помещение, а после этого – компьютерное оборудование, к которому подведено множество проводов. На столах рядом также лежат комплектующие к компьютерному оборудованию, в частности показаны вентиляторы.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая в селе Новый Параул была обнаружена майнинг-ферма. По данным полиции, ее организаторы также нелегально подключились к электросетям для добычи криптовалюты.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.