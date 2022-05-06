Чиновники обвинили подрядчика в проблемах с водоснабжением дагестанского села

06 мая 2022, 23:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водопровод в селе Гоор Шамильского района, который должны были построить еще в 2018 году, до сих пор не сдан из-за недоделок и нарушений, сообщили чиновники. Компания не устраняет недостатки и не возвращает деньги за невыполненные работы, информировал Минстрой Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая жители села Гоор Шамильского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову из-за проблем с водой. Они пожаловались, что строительство водопровода в селе планировалось закончить еще в 2018 году, но оно до сих пор не завершено.

Видеообращение сельчан было размещено в Telegram-канале дагестанского издания "Новое дело". На кадрах видно около четырех десятков мужчин разного возраста, собравшихся на улице. Обращение от их имени озвучил на русском языке мужчина, стоящий перед ними. Еще в 2013 году было начато строительство водопровода в селе Гоор, сказал от лица сельчан мужчина. "Эти деньги выделялись из федерального бюджета. Объект должен был быть сдан в 2018 году. Было выделено для строительства этого водопровода более 44 миллионов рублей", – сообщил он.

Подрядная организация провела водопровод с нарушениями, из-за чего зимой он замерз, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Шамильского района. В нескольких местах подрядчик проложил водопровод без учета соответствующей глубины, пояснил он.

По словам чиновника, в селе Гоор имеются альтернативные источники водоснабжения, но их мало. Альтернативные источники водоснабжения в селе непостоянные, так как наличие воды них зависит от сезона. «Сейчас, например, после зимы, после дождей на этих источниках вода бывает, а уже к середине лета, если дождей не будет, то там уже и воды не будет», - пояснил сотрудника администрации.

Он выразил надежду, что к тому времени, кода в альтернативных источниках, посредством которых сейчас питается село, начнется дефицит воды, основная водопроводная магистраль, которая перемерзла, растает, и вода будет поступать в село через основной водопровод.

Есть альтернативный сценарий водоснабжения: если возникнут дополнительные проблемы с нехваткой воды администрация района планирует провести временную дополнительную ветку от водопровода села Кахиб, которое находится рядом с селом Гоор, пояснил чиновник.

По словам сотрудника администрации, летом нарушенное водоснабжение восстановится, так как по замершим участкам водопровода снова пойдёт вода. «Он сейчас заработает и начнет действовать, но потом в любом случае их [неполадки] устранять нужно будет», - отметил он.

За ремонт и устранение неполадок ответственна подрядная организация, так как гарантийный срок три года, однако некоторые сотрудники подрядной организации находятся под стражей, а некоторые скрылись, рассказал чиновник.

Глава селения Гоор планирует встретиться с республиканским чиновниками и решить вопрос о ремонте водопровода и круглогодичного бесперебойного водоснабжения в село, сказал он.

Сельчане пока пользуются альтернативными источниками водоснабжения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Гоор Магомед Магомедов. Проблемы с водоснабжением продолжаются в течении трех-четырех месяцев, с тех пор как основной водопровод, от которого питалось село, замерз, сказал он. Село обеспечивается водой из одного родника, кроме того, жители на автомобилях выезжают в близлежащий хутор чтобы набрать воды, рассказал глава села.

Магомедов рассказал, что подготовка проектно-сметной документации для выделения бюджетных средств для прокладки водопроводной ветки началась в 2010 году. Однако в 2011 году, не дожидаясь реализации программы, он инициировал сход сельчан, на котором объявил о необходимости сбора денег для прокладки водопроводной ветки в село, чтобы обеспечить Гоор бесперебойным водоснабжением. На сходе была обговорена минимальная сумма взноса в размере 1000 рублей, однако сельчане жертвовали намного больше денег, не ограничиваясь установленным размером взноса, рассказал глава села. В итоге собранные посредством схода деньги были направлены на оплату работ по прокладке водопровода, а весь необходимый для прокладки материал был куплен в рамках программы благоустройства села, сказал Магомедов.

В 2012 году водопровод был проложен и водоснабжение села было на должном уровне, а в следующем году были выделены финансовые средства для проведения капитальной водопроводной ветки в село, сказал он.

По словам Магомедова, при строительстве капитального водопровода не были соблюдены необходимые стандарты, учтены определенные нормативы, которые были упомянуты в проектно-сметной документации. Так, например, прокладка водопровода должна была проводиться на глубине 1 метр 40 сантиметров, а некоторых участках водопровода трубы уложены на глубине 70-80 сантиметров, а глубина укладки на отдельных участках достигала лишь 30-40 сантиметров, рассказал глава села.

При проведении новой ветки водопровода строители задели коммуникации той ветки водоснабжения, которая была проведена за счет сельчан, и это привело ее в негодное состояние, сказал Магомедов.

Альтернативные источники, по которым сейчас подается вода в село - временное решение, так как наличие воды в этих источниках зависит от уровня выпавших осадков, пояснил он.

В Минстрое Дагестана подтвердили, что подрядной организацией при строительстве водопровода были допущены "существенные недоделки и нарушения, препятствующие вводу водовода в эксплуатацию".

По данным Дагсельхозстроя, который являлся заказчиком строительства водовода, еще в июне 2019 года комиссия выявила ряд нарушений, среди которых не соответствующая проекту глубина залегания трубы на нескольких участках, отсутствие бактерицидной установки, течь резервуаров, продавливание в двух местах подводящей трубы, полимерные люки колодцев вместо металлических, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. "В полном объеме работы завершены не были, подрядчик от исполнения обязательств не отказывается, при этом мотивируя свое бездействие финансовыми трудностями", - сообщило ведомство.

Подрядчику направлено претензионное письмо с требованием вернуть 6,1 млн рублей за невыполненные работы, а также заплатить 3,5 млн рублей пени за просрочку исполнения обязательств, также готовится исковое заявление в суд, указано в сообщении.

Руководство муниципалитета обязано обеспечивать население водой и при необходимости организовать подвоз воды, сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ» Сулейман Сулейманов. Муниципалитет также обязан брать на баланс водопроводные сети, которые находятся на территории муниципального района, и поддерживать рабочее состояние этих водопроводных сетей, отметил он.

Если водопроводная сеть проведена за счет сельчан, то она считается сетью без определенного хозяина, и муниципалитет должен выявлять такие сети и брать их на свой баланс с оформлением права собственности и с дальнейшим обслуживанием, рассказал Сулейманов. Но такой вариант возможен, если у коммунальных сетей, в том числе водопроводных, нет определенного хозяина, подчеркнул он.

Если собственник водопроводной сети выявлен, то необходимо установить с ним договорные отношения, отметил правозащитник. «С ним должен быть заключен договор аренды, где будет указано, при каких обстоятельствах проводится текущий ремонт и капитальный ремонт водопроводной сети», - рассказал Сулейманов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.