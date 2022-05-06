Глава Ленингорского района отчитался о расчистке дорог после паводка

06 мая 2022, 15:33

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В Ленингорском районе расчищают дороги и восстанавливают линии электропередачи после паводка и схода селя, и к 8 мая, когда пройдет второй тур выборов президента Южной Осетии, работы планируется закончить, сообщил глава района. Сельчане помогают властям убрать последствия паводка, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", к селам Ленингорского района Южной Осетии, которые оказались заблокированы после паводка, проложен обходной путь, сообщила сегодня администрация района.

4 мая стало известно, что жители 15 сел в Ленингорском районе Южной Осетии оказались отрезаны от внешнего мира после того, как река Ксан вышла из берегов после обильных дождей и размыла мосты и дороги. Власти района тогда заявили, что не могут приступить к устранению последствий паводка, в том числе из-за того, что не имеют исправной техники.

Школы и учреждения в Ленингорском районе работают в штатном режиме, продолжаются работы по уборке последствий схода селя и восстановлению линий электропередачи, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации района Владимир Гулиев.

"На сегодняшний день мы убираем сель, который сошел, и работаем над линией электропередачи, чтобы восстановить те вышки, которые наиболее повреждены. В одном месте высоковольтная опора в очень плохом состоянии, ее размывает, и дожди продолжаются", – рассказал чиновник.

К второму туру президентских выборов удастся устранить последствия паводка, предположил он. "Стараемся, чтобы всё прошло гладко, и работаем над дорогой", – добавил Владимир Гулиев.

На 8 мая назначен второй тур выборов президента Южной Осетии, в него вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 10 апреля в первом туре 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Села в районе обеспечиваются родниковой водой, поэтому перебоев с водой не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный фермер Михаил. Он подтвердил, что не все последствия камнепада еще устранены.

"Ничего страшного не произошло, разве что дороги размыло, мы с ребятами собираемся поехать убирать последствия камнепада. По основной дороге проехал большой трактор и убрал, но не везде еще всё расчистили. Там, где есть заставы пограничные, там стараются убрать в первую очередь. Хорошо, что подняли такой шум из-за этого всего, может, теперь будут внимательней к району и более основательно сделают нам дорогу и свет", – сказал сельчанин.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Ленингоры умеренный дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 7 мая осадки прекратятся, температура понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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