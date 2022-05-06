Жители микрорайона в Махачкале пожаловались на загрязнение реки

06 мая 2022, 03:50

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Речка Тарнаирка в микрорайоне Первая Махачкала утопает в мусоре и источает неприятный запах, что делает невыносимой жизнь в расположенных рядом домах, заявили местные жители. Очистить полностью реку не удаётся из-за застроенных берегов, пояснили чиновники.

Как писал «Кавказский узел», в январе прошлого года пользователь соцсетей пожаловался на то, что речка в Махачкале, берега и русло которой замусорены, источает зловоние, а неогороженный мостик над ней опасен. Он призвал администрацию города исправить ситуацию. Чиновники игнорируют эту проблему несколько лет, при этом мусорят сами местные жители, указали комментаторы.

С жалобой на антисанитарное состояние речки Тарнаирка жители Первой Махачкалы обратились к депутату Госдумы России Сайгидпаше Умаханову. Они сообщили, что в воды попадают нечистоты и мусор, по всей длине русла в черте города распространяется смрад. Умаханов обратился к руководству Махачкалы и Кировского района с просьбой решить этот вопрос, привело 2 мая сообщение помощника депутата РИА "Дагестан".

Речка Тарнаирка, согласно сервису «Яндекс. Карты» берет свое начало в районе Новой автостанции Махачкалы, протекает через Кировский район города и впадает в море в Первой Махачкале (Махачкала-I). Общая ее протяженность составляет порядка семи километров.

Возле речки в Первой Махачкале стоит сильный неприятный болотный запах, передал корреспондент «Кавказского узла», который прошел вдоль нее 5 мая около одного километра от улицы Чайковского до улицы Котовского.

У моста на улице Чайковского у речки находится огороженная мусорная площадка с баками, но неубранный мусор лежит и у русла реки. Вдоль речки, местами прямо на берегу, построены жилые дома - как многоэтажные, так и частные. Частные дома отделены от русла забором, огородами. Высотные дома стоят в непосредственной близости к воде. В частности, на улице Громова, 1-й тупик (бывшая Камалова) дворовая территория многоэтажки представляет собой перекрытый плитами участок речки. Свободная об застройки местность заросла высокой травой и колючими кустарниками. Берега реки покрыты тиной, и заросли камышом. Вода сильно мутная. Большое скопление мусора на поверхности воды наблюдается возле мостов через речку – на улице Громова и Чайковского.

На отрезке между улицами 1-й тупик Каммаева и Громова находится лицей №52. Между речкой и забором школы пролегает узкая тропа. Дети, живущие на противоположной стороне реки, пробираются к мостику сквозь высокую траву по протоптанной тропинке, местами через колючие кустарники.

Из-за санитарного состояния местные жители называют Тарнаирку «воняйкой». В таком состоянии речка находится последние 20 лет, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель улицы Чайковского Тата. «Раньше вода была чистой, мы в молодости купались в ней, ловили рыбу. Сейчас уже близко к ней подойдешь – стоит страшная вонь. В нее и канализационные стоки сливают, и какие-то химикаты», - отметил он.

Из-за ужасного смрада летом невозможно открывать окна, пожаловалась жительница дома 6 «А» по улице Чайковского Зайнаб. "У меня дома маленькие дети. Окна невозможно открыть - вся вонь идет в квартиру. А когда уровень воды в речке падает, то она на время превращается в болото, и запах от нее еще сильнее исходит", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, в этом районе она живет уже 11 лет, и запах стоит все это время.

«Мы опасаемся детей одних отпускать погулять, вдруг побегут речке, а она не огорожена. Из-за камыша летом от комаров нет спасения», - добавила Зайнаб.

Особенно сильный запах появляется в жару, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед. Он сказал, что живет в многоэтажном доме напротив речки. «Я живу на третьем этаже, и все равно ночью окно открыть невозможно», - сказал он.

Жители постоянно собирают подписи под обращениям в разные инстанции, в которых просят приступить к очистке русла реки, но результата от этого нет, рассказал житель 1-го тупика улицы Громова Заур.

«После многочисленных обращений приезжает от городских служб экскаватор, выгребает мусор и оставляет его на берегу. Говорят, что сразу они его вынести не могут, нужно подождать, пока высохнет. Но и через месяц его не убирают. Приходится нанимать машину и вывозить его за свой счет», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, во время весенне-осенних дождей уровень воды в реке поднимается и затапливает улицу. «Из-за этого власти не берутся за асфальтирование дороги, хотя сколько раз мы к ним обращались», - посетовал Заур.

Сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Дагестана рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что очисткой водных объектов ведомство не занимается. «Мы проводим периодически субботники, экологические акции. Убирать должна администрация муниципалитета, на территории которой протекает речка», - отметили в Минприроде.

Комментариями пресс-службы администрации Махачкалы относительно ситуации с загрязнением речки "Кавказский узел" пока не располагает.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Кировского района Махачкалы Керимуллах Магомедов рассказал, что в прошлом году была проведена масштабная работа по очистке Тарнаирки. «Люди к нам обращались с этой проблемой. Но содержание реки не входит в полномочия районной администрации. На совещаниях по чрезвычайным ситуациям в администрации города мэрия и Минприроды постоянно перекладывали друг на друга ответственность за ее состояние [...] Год назад по инициативе главы Кировского района Сагидова Салиха Камаловича был очищен участок реки протяженностью шесть километров из семи. На это не было потрачено ни одного рублю из бюджета. Глава района призвал своих друзей, знакомых, меценатов и всех, кому не безразлична судьба района, подключиться с тяжелой техникой к этим работам. Проблема частично решилась, но не полностью», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что отрезок в примерно один километр остался неохваченным, так как туда не может подъехать техника. «Там по краям был произведен самозахват. Места, где не было капитальных строений, мы расчистили. А там, где уже живут люди, без судебных решений мы ничего сделать не могли. По этому поводу мы обращались к городским властям, чтобы они предприняли меры. Но до сих пор ничего не сделано», - сказал Магомедов .

Основная причина такого состояния речки Тарнаирки - в отсутствии развитой канализационной системы, рассказал руководитель правозащитной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«Собственником канализационной инфраструктуры является "Водоканал". Он и должен строить очистные сооружения, но этого не происходит. Развитие канализационных сетей не ведется должным образом, новые районы не подключаются к инженерным сетям. Все это было отдано на откуп жителей. Люди сами прокладывали канализационные трубы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Увайсов считает, что проблему не решить, пока не будут правильно развивать канализационные сети.

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