Жители села в Гегаркуникской области перекрыли дорогу в Ереван. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=3Re-oQbH4R0

05 мая 2022, 16:58

Армянские сельчане заблокировали трассу в Ереван

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села в Гегаркуникской области перекрыли дорогу в Ереван, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Ереване сегодня продолжили акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. Утром они перекрыли несколько улиц, после чего начались задержания. К 11.00 мск, по данным полиции, было задержано 69 человек.

Акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Участники многотысячных акций протеста в столице требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна.

Жители села Норатус Гегаркуникской области перекрыли дорогу в Ереван. На место акции протеста прибыли значительные силы полиции, после чего активисты начали скандировать: "Полицейский – наш", сообщает сегодня News.am.

Видео с места акции размещено в YouTube-канале издания. На кадрах видно несколько десятков скандирующих активистов и несколько десятков сотрудников полиции, собравшихся на проезжей части дороги около стоящих легковых машин. Трасса перекрыта грузовым автомобилем, на прицепе которого стоит экскаватор.

Напомним, протесты в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

У протестного движения в Армении есть потенциал и критическая масса, способная парализовать госуправление, однако организаторы пока неверно используют их, пояснили 4 мая "Кавказскому узлу" политтехнолог Армен Бадалян и политолог Андриас Гукасян.

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Примечание:

"Оппозиция в парламенте потребовала отставки Пашиняна", "Оппозиция указала на необоснованные задержания активистов в Ереване", "Омбудсмен Армении раскритиковала действия полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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