Ребенок ранен из ружья в результате конфликта со сверстником в Дагестане

04 мая 2022, 09:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Девятилетний ребенок в Дагестане в ходе конфликта ранил из пневматического ружья десятилетнего мальчика, сообщили в МВД.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила от врачей скорой помощи в Кизлярском районе. Ранение получил десятилетний ребенок. "В праздничный день он отправился по соседям за сладостями, во дворе одного из домов у него завязался спор с девятилетним внуком хозяйки дома", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате конфликта, по данным МВД, девятилетний мальчик вынес из дома пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за угощениями ребенка, ранив его в грудь. Мальчик госпитализирован, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.