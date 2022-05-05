Дело 82-летней Свидетельницы Иеговы* из Железноводска передано в суд

05 мая 2022, 05:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Железноводский городской суд рассмотрит дело одной из самых пожилых Свидетельниц Иеговы*, Зинаиды Миненко, обвиняемой в вовлечении в деятельность экстремистской организации. У верующей I группа инвалидности по зрению.

Как писал "Кавказский узел", почти незрячая пожилая Свидетельница Иеговы* Зинаида Миненко из Железноводска была подвергнута сильному психологическому давлению и стрессу во время обыска. Силовики изъяли у нее технику и денежные сбережения, сообщали представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* и сама верующая. К делам против Свидетелей Иеговы следователи подходят без скидки на возраст, констатировал правозащитник Александр Верховский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованном на "Кавказском узле".

В ноябре 2021 года Миненко стала подозреваемой по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Тогда верующие сообщали, что в нескольких случаях во время обысков были подброшены флэшки и книги, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Также обыску подверглись три женщины, не являющиеся Свидетелями Иеговы*.

Дело Миненко поступило в Железноводский городской суд Ставропольского края, причем следствие изменило обвинение на вовлечение в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК), сообщил 4 мая информационно-аналитический центр «Сова».

Отметим, что по ч. 1.1 статьи 282.2 Уголовного кодекса "Организация деятельности экстремистской организации" максимальное наказание составляет лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, а по ч. 2 этой же статьи - лишение свободы на срок от двух до шести лет

Следствие избрало Зинаиде Миненко меру пресечения в виде подписки о невыезде в силу ее преклонного возраста и инвалидности.

Напомним, что Миненко стала одной из самых пожилых Свидетельниц Иеговы*, заподозренных в экстремизме. Ранее ставропольские силовики возбудили подобное дело в отношении 90-летней Риммы Ващенко из города Невинномысска, но она скончалась в январе 2021 года еще до рассмотрения дела в суде.

"Кавказский узел" информировал, что с уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы в СКФО и ЮФО, в том числе в Ставропольском крае.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.