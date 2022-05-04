Грузинские врачи попросили США помочь освободить Саакашвили

04 мая 2022, 03:30

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Участники акции протеста в Тбилиси потребовали встречи с послом США, чтобы лично рассказать ему о состоянии здоровья третьего президента Грузии и попросить о содействии в освобождении Михаила Саакашвили. Состояние здоровья политика ухудшилось, сообщила оппозиционный депутат.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей. У Саакашвили диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии, сообщили 27 апреля врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья. Сторонники Саакашвили потребовали перевести политика на лечение в зарубежную клинику. 2 мая семья Саакашвили заявила, что истек срок ультиматума властям о его переводе в иностранную клинику, и анонсировала акции протеста по всей Грузии. Минюст Грузии утверждает, что о состоянии здоровья Саакашвили распространяется ложная информация.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Несколько грузинских врачей днем 3 мая провели акцию протеста перед зданием посольства США в Грузии, на которой потребовали встречи с послом Келли Дегнан, чтобы лично рассказать ей о состоянии здоровья Саакашвили. Они считают, что без вмешательства международного сообщества Саакашвили оставят в тюрьме, говорится в репортаже «Мтавари архи», который посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

«Мы вынуждены обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы он помог спасти пациента в Грузии – ее третьего президента», - сказал участник акции, врач Вилли Пачкория в эфире телекомпании.

Другая участница акции врач Манана Джабашвили сообщила, что Саакашвили еще возможно спасти, но на это уже «не остается времени».

Врачи передали для Келли Дегнан письма, в которых требуют встречи с послом и перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, передает "Первый канал" Грузии.

Депутат "Единого национального движения" сообщил о встрече с Саакашвили

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось 3 мая: у него появилось головокружение, боли в мышцах и икрах ног, ему тяжело передвигаться, он перестал есть – нет желания и сил, сообщила депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе также в репортаже телекомпании «Мтавари архи».

«Во время свидания со мной Саакашвили стало плохо. До встречи со мной он провел короткую встречу с адвокатом, потому что не смог общаться долго», - сказала Херхеулидзе в прямом эфире .

Она сказала, что у Саакашвили непереносимость назначенных ему лекарств, из-за чего он отказывается их принимать. То же самое касается и еды: Саакашвили заставили съесть половину куска лобиани (лепешки с начинкой из фасоли), он не соглашается есть ничего, рассказала Херхеулидзе.

«У Саакашвили сегодня (3 мая взяли анализы), врачам они показались подозрительными, поэтому их решили отправить в Германию», - сообщила Херхеулидзе.

Саакашвили попросил допустить к нему врачей или же его личного врача на выходные, которые в Грузии объявлены с 6 по 9 мая, рассказала она..

Спикер парламента Шалва Папуашвили 3 мая сообщил, что Саакашвили отказывается от медицинской помощи, тем самым причиняя вред своему здоровью, и это поощряют его сторонники. "Люди, которые за него переживают [...] должны убеждать его, чтобы он принимал те медицинские препараты, которые ему нужны. С первого дня заключения Саакашвили они пытаются сделать так, чтобы он избежал наказания", - сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Акции протеста с требованием перевода Саакашвили в зарубежную клинику для прохождения курса лечения используют для «создания беспорядков» в стране, считает Папуашвили.

Согласно законодательству, заключенному могут отсрочить отбывание срока наказания или же не заключать его под стражу, пояснил министр юстиции Рати Брегадзе. Отсрочка наказания возможна, если состояние здоровья осужденного не позволяет его отбыть, но есть высокая вероятность излечения, освобождение же от наказания происходит тогда, когда человек болен неизлечимо, сказал он. «Решение принимает суд на основании медицинского заключения», - отметил Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди».

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что обеспокоен сообщениями о состоянии здоровья Саакашвили. «Важно, что за его физическое и психологическое состояние здоровья полностью ответственно государство. Здесь идет речь о фундаментальных права человека», - сказал он в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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