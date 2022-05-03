Яхта Сулеймана Керимова арестована на Фиджи

03 мая 2022, 16:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову. Адвокат попросил оставить яхту на Фиджи до подачи заявления об отсрочке исполнения решения.

Как писал "Кавказский узел", яхта Amadea пришвартовалась у пристани Лаутока 13 апреля и была задержана полицией за вход в исключительную экономическую зону Фиджи. Комиссар полиции Ситивени Килихо заявил, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, а полиция руководствуется законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах и работает вместе с американскими коллегами. Экипажу яхты, которую полиция Фиджи считает имуществом сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, запрещено покидать территориальные воды страны до рассмотрения запроса США на ее арест и конфискацию.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список" Минфина США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Верховный суд островного государства Фиджи в Океании арестовал яхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому миллиардеру и члену Совета Федерации от республики Дагестан Сулейману Керимову, сообщила сегодня Fijian Broadcasting Corporation.

Адвокат защиты, юрист Файзал Ханифф, заявил суду, что 4 мая он намерен подать заявление с просьбой о временной отсрочке действия решения. По его словам, представители Национальной морской администрации США находится на Фиджи и не исключается возможность, что яхта может быть отбуксирована уже сегодня вечером. В связи с этим он попросил представителей офиса прокурора дать обязательство, что судно не будет отбуксировано до подачи заявления, говорится в публикации на сайте издания, которую перевел "Кавказский узел".

Ранее на заседании суда Ханифф отметил, что в суде не было представлено доказательств того, что яхта была получена преступным путем, а также того, что ее владельцем является Сулейман Керимов, сообщило 26 апреля издание Fiji Sun на своем сайте.

Напомним, после начала военной спецоперации российских войск на Украине Евросоюз и США ввели масштабные санкции против России. Под санкции Евросоюза попали и крупные российские предприниматели, в том числе Сулейман Керимов. Ему запрещен въезд в ЕС, а его активы, найденные там, решено заморозить.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.