Противники Пашиняна. Ереван, 1 мая 2022 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

03 мая 2022, 12:45

Противники Пашиняна заблокировали магистраль Ереван-Севан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков сторонников оппозиции перекрыли в Гегаркуникской области трассу Ереван-Севан, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На дороге образовалась пробка, на место стянуты значительные силы полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Ереване возобновились акции неповиновения оппозиции, в частности, противники властей заблокировали несколько улиц города. По данным полиции Армении, к 10.00 по времени Еревана [09.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 70 человек. Протестующие заявили, что силовики задерживают активистов необоснованно. По их словам, в полицию был доставлен сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон.

Представители армянской оппозиции сегодня заблокировали в Гегаркуникской области трассу Ереван – Севан. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На месте сконцентрированы большие силы полиции, информировал сегодня Aysor.am.

Трасса Ереван – Севан заблокирована сегодня с 11 часов по времени Еревана [10.00 мск]. На дороге образовалась большая пробка из автомобилей, магистраль заблокирована с двух сторон, передало Arminfo.info.

РИА "Новости" сегодня также опубликовало ролик, на кадрах которого показана трасса, на проезжей части которой стоят несколько десятков человек. На дороге также стоят легковые машины и грузовики. Пробка образовалась с обеих сторон дороги. По данным агентства, на кадрах показана акция протеста на магистрали Ереван – Севан.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Правозащитники предостерегли от насилия полицейских и протестующих в Армении", "Противостояние в Физгородке показало необходимость реформы полиции в Армении", "Противники Пашиняна начали шествие в поддержку Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 мая 2022, 14:13

03 мая 2022, 13:21

03 мая 2022, 12:19

03 мая 2022, 11:22

03 мая 2022, 10:01

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи