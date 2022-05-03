Противники Пашиняна заблокировали магистраль Ереван-Севан

03 мая 2022, 12:45

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Несколько десятков сторонников оппозиции перекрыли в Гегаркуникской области трассу Ереван-Севан, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На дороге образовалась пробка, на место стянуты значительные силы полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Ереване возобновились акции неповиновения оппозиции, в частности, противники властей заблокировали несколько улиц города. По данным полиции Армении, к 10.00 по времени Еревана [09.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 70 человек. Протестующие заявили, что силовики задерживают активистов необоснованно. По их словам, в полицию был доставлен сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон.

Представители армянской оппозиции сегодня заблокировали в Гегаркуникской области трассу Ереван – Севан. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На месте сконцентрированы большие силы полиции, информировал сегодня Aysor.am.

Трасса Ереван – Севан заблокирована сегодня с 11 часов по времени Еревана [10.00 мск]. На дороге образовалась большая пробка из автомобилей, магистраль заблокирована с двух сторон, передало Arminfo.info.

РИА "Новости" сегодня также опубликовало ролик, на кадрах которого показана трасса, на проезжей части которой стоят несколько десятков человек. На дороге также стоят легковые машины и грузовики. Пробка образовалась с обеих сторон дороги. По данным агентства, на кадрах показана акция протеста на магистрали Ереван – Севан.

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