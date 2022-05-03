Мэрия Каспийска призвала горожан не паниковать из-за стрельбы

03 мая 2022, 12:19

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Сегодня в Каспийске проходит репетиция парада ко Дню Победы. Мэрия сообщила, что в ходе репетиций парада, которые также запланированы на 5 и 7 мая, будут слышны залпы и стрельба, и призвала каспийчан не поддаваться панике.

Как писал "Кавказский узел", в этом году праздничные военные парады решено провести 9 мая в семи городах СКФО и ЮФО, в том числе в дагестанском Каспийске. Помимо Каспийска, парады намечены в Волгограде, Владикавказе, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны в Дагестане решено повысить, объявил глава республики Сергей Меликов во время подготовки к празднованию Дня Победы.

Чиновники занимаются "показухой", поздравляя ветеранов, и на год забывают об их нуждах, заявили пользователи Instagram, комментируя публикацию мэрии Махачкалы о подарках ветеранам перед Днем Победы в 2021 году. Многие комментаторы призвали отказаться от парада в Каспийске и передать ветеранам выделенные на него деньги.

Сегодня в Каспийске проходит репетиция военного парада. "3 мая с 04.00 до 14.00 в Каспийске будет ограничено движение транспортных средств", - проинформировала мэрия города в своем Telegram-аккаунте 2 мая. В сообщении указано, что на это время будут перекрыты улицы Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алфёрова, Советская, Ленина, Халилова, Назарова, Сулеймана Стальского, Хизроева, Орджоникидзе.

Сегодня власти города призвали каспийчан воздерживаться от паники на фоне звуков выстрелов и залов. "На сегодняшней репетиции Парада Победы и далее. 5 и 7 мая будут залпы и звуки стрельбы. Просим вас не поддаваться панике", - говорится в другом сообщении в Telegram-канале администрации.

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. К сегодняшнему дню власти официально подтвердили гибель не менее 93 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

Напомним, что в ходе парада, приуроченного к дню Военно-Морского флота 25 июля 2021 года, военнослужащие "захватили расположение условного противника". За парадом наблюдали тысячи зрителей, собравшихся на набережных. Часть пользователей сети усомнилась в необходимости проведения такого масштабного мероприятия на фоне пандемии коронавируса с учетом значительных затрат на его организацию. Эти деньги можно было бы пустить на оснащение больниц или озеленение города, указали они.

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