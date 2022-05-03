Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

03 мая 2022, 10:01

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Военные Армении с приграничной территории Варденисского района обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Так 2 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило, что 1 мая армянские военные в Варденисском районе обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

Военнослужащие Армении вечером 2 мая с территории села Юхары Шорджа Басаркечарского района (Варденисский район Гегаркуниской области Армении, – прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии близ села Зейлик Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, погибших и раненых среди них нет, сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

На 10.00 мск 2 мая на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Азербайджана об обстреле.

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