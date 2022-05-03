Запуск "Кометы" между курортами Кубани отложен

03 мая 2022, 04:53

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Из-за технических причин запуск скоростного морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи отложен на неопределенный период.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края анонсировали запуск с 1 мая скоростного теплохода "Комета" между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

1 мая в Краснодарском крае начался курортный сезон, при этом краевые власти отменили большинство ограничений, действовавший более двух лет из-за пандемии. Накануне открытия курортного сезона Пограничное управление ФСБ России запретило выход в Азовское море маломерным судам из Ейского района из-за проведения антитеррористических мероприятий.

Открытие скоростного морского сообщения между Сочи, Новороссийском и Геленджиком отложено. Оно должно было начаться 1 мая, однако по техническим причинам запуск навигации теплохода на подводных крыльях "Комета" не состоялся, пишет 2 мая "Коммерсант" со ссылкой на оператора маршрута "ООО "Водоход экспресс".

При этом дата запуска не сообщается, в компании обещали озвучить ее в ближайшие дни.

Скоростной теплоход вместимостью 120 человек уже не первый год курсирует по маршруту Новороссийск - Геленджик - Сочи в летний сезон. Из Новороссийска в Геленджик на нем можно добраться за час, до Сочи - за четыре с половиной часа. В курортный сезон 2021 года маршрутом воспользовались более 14 тысяч человек, информируют "Кубанские новости".

На сайте компании "Водоход экспресс" сообщается, что билеты на "Комету" стоят в зависимости от типа - бизнес-класс, детский бизнес-класс, комфорт и детский комфорт. Для детей до двух лет проезд бесплатный. Из Новороссийска в Сочи можно доехать за 2990 рублей (тариф "стандарт"), 1700 рублей ("стандарт" для детей до 14 лет), 4000 рублей (тариф "комфорт"), 3000 рублей ("комфорт для детей до 14 лет).

Приехать на курорты Кубани можно поездом, автобусом, на личном автомобиле или самолетом через аэропорт Сочи. В эти майские праздники Кубань, как и в 2021 году, планирует принять около 600 тысяч гостей, сообщила ранее администрация края. "На этот период уже забронировали более 50% номерного фонда", – уточнили власти.

Напомним, 27 апреля губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что 1 мая в крае будут отменены ограничения на проведение массовых мероприятий, а также ограничения по заполняемости помещений и на работу заведений общепита. При этом продолжит действовать масочный режим. "Ограничительные меры действовали в крае два года, что не давало возможности провести наши праздничные мероприятия в привычном формате", - добавил глава региона.

2 марта в связи с началом военной спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов в южных городах России - Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Элисте. Ограничения неоднократно продлевались, в последний раз – до 7 мая.

23 апреля РЖД анонсировала дополнительные поезда на курорты Кубани и Ставрополья. В направлении Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа планируется запустить 85 пар сезонных летних поездов из разных регионов России. В частности, в Анапу пассажиров будет доставлять 37 пар поездов, в Адлер - 31, в Новороссийск - 13, в Кисловодск и Ейск – по две, сообщила компания.

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