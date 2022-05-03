Друзья собирают деньги на оплату жилья Инсы Ландер

03 мая 2022, 03:54

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Оснований продлевать домашний арест для блогера Инсы Ландер из Кабардино-Балкарии не было, заявил адвокат Дмитрий Захватов. Друзья блогера открыли сбор средств для оплаты съемного жилья, рассказала подруга Ландер Соня Грезе.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова, известная под псевдонимом Инса Ландер, была задержана 9 декабря 2021 года и помещена в Кабардино-Балкарии под домашний арест до 8 февраля по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер был продлен срок домашнего ареста, однако ей разрешили переехать на съемную квартиру. 29 апреля домашний арест Ландер был вновь продлен до 9 июля.

Подруга арестованной Соня Грезе уверена, что Ландер не имела контактов с террористами и не занималась вербовкой. Адвокат Ландер назвал странным интерес силовиков к переписке от 2014 года, на основании которой блогеру вменяется статья о вербовке. 17 февраля адвокат Ландер заявил, что обвинение в ее адрес сформулировано без конкретики о сути действий.

Адвокат Инсы Ландер Дмитрий Захватов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 2 мая, что продление меры пресечения (домашний арест) его подзащитной проходило без него, но он собирается обжаловать его. «Я не мог присутствовать на продлении, был занят на другом процессе. Я написал возражения, Инса зачитала их на заседании. Но домашний арест все равно продлили, и я собираюсь обжаловать это. Чтобы подобная мера пресечения была избрана, должны быть следующие основания: либо человек планирует скрыться, либо собирается продолжать преступную деятельность или уничтожать доказательства (давить на свидетелей), либо его незаключение может повлечь массовые беспорядки. Все эти основания отсутствуют. Инса никуда не скроется - у нее нет ни родственников, ни недвижимости за границей. Никаких доказательств она уничтожить не может - доказательства все у следствия. Если говорить о давлении на свидетелей, то, если вы видели, как она выглядит - ни на кого она давить не может. И беспорядки из-за того, что она будет не под домашним арестом, точно не возникнут», - заключил он.

Что касается следствия, то, по словам адвоката, никаких следственных действий не проводилось, за одним исключением. «Была подготовлена новая экспертиза, чьи выводы повторяли предыдущую экспертизу. Но если раньше экспертиза охватывала переписку Инсы с Умаром Дугужевым с 19 января по апрель 2014 года, то новая экспертиза охватывает период с 19 по 24 января. Причем в экспертизе говорится, что были исследованы и другие переписки, но в них ничего обнаружено не было. В итоге в достаточно длинной (было отсмотрено 1400 скриншотов) частной переписке двух человек восемь лет назад было уделено внимание лишь четырем дням. При этом оба аккаунта были удалены в 2018 году, сама переписка была изъята без судебного решения. В самой переписке нет заявлений о том, что необходимо присоединиться к незаконным вооруженным формированиям, приобрести оружие, что есть контакты с бандподпольем, с которым можно связаться. Есть лишь общие фразы вроде вопроса: «А ты знаешь, что Доку Умаров стал шахидом?» - рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Захватова, было переформулировано обвинение. «Раньше было «склонение к участию в террористической деятельности», а я указывал, что в УК нет такой формулировки. Теперь обвинение звучит как «склонение к вступлению в незаконные вооруженные формирования», - подчеркнул он.

Подруга Ландер Соня Грезе рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что друзья блогера и ее молодой человек открыли сбор средств, с помощью которого Ландер оплачивает квартиру. Что касается состояния Ландер, то Грезе отметила, что, судя по ее ощущениям, «видно, что [Инса] старается держаться».

Что касается продления меры пресечения, то Грезе считает, что следствие было настолько заинтересовано в продлении без участия адвоката, что даже предлагало Ландер определенные послабления. «Ей сказали: "Давай ты придешь без адвоката, а мы тебе разрешим два-три часа гулять», - рассказала Соня Грезе.

Ранее адвокат Ландер Дмитрий Захватов рассказал "Кавказскому узлу", что в основу дела Ландер легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого блогер якобы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке, они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.