Мэр Каджарана отпущен под залог

02 мая 2022, 18:00

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Суд отпустил под залог мэра Каджарана Манвела Парамазяна, обвиняемого во взяточничестве и давлении на избирателей.

Как писал "Кавказский узел", Манвел Парамазян был задержан 8 июля 2021 года и арестован по обвинению в похищении человека, взяточничестве, мошенничестве и давлении на избирателей. Защита считает его преследование политически мотивированным.

Об изменении меры пресечения Самвелу Парамазяну и освобождении под залог в 50 миллионов драмов сообщила сегодня "Кавказскому узлу" адвокат мэра Лусине Саакян. "Защита мотивировала свое ходатайство отсутствием рисков повлиять на свидетелей, так как суд уже допросил всех свидетелей", - отметила она. "После внесения суммы на депозит суда мой подзащитный будет освобожден", - добавила адвокат.

Помимо Парамазяна, в июле 2021 года были арестованы мэр Гориса Аруш Арушанян, глава общины Сисиан Артур Саргсян и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян. Оппозиция уверена, что преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня 2021 года. Тогда больше половины голосов получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", а главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил 21,9%. Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения, но Конституционный суд Армении оставил в силе итоги тех выборов.

Договоренность о внеочередных выборах в Армении была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением страны в боях за Нагорный Карабах, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".