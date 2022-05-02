Манвел Парамазян. Фото: press office of Kajaran municipality

02 мая 2022, 18:00

Мэр Каджарана отпущен под залог

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд отпустил под залог мэра Каджарана Манвела Парамазяна, обвиняемого во взяточничестве и давлении на избирателей.

Как писал "Кавказский узел", Манвел Парамазян был задержан 8 июля 2021 года и арестован по обвинению в похищении человека, взяточничестве, мошенничестве и давлении на избирателей. Защита считает его преследование политически мотивированным

Об изменении меры пресечения Самвелу Парамазяну и освобождении под залог в 50 миллионов драмов сообщила сегодня "Кавказскому узлу" адвокат мэра Лусине Саакян. "Защита мотивировала свое ходатайство отсутствием рисков повлиять на свидетелей, так как суд уже допросил всех свидетелей", - отметила она. "После внесения суммы на депозит суда мой подзащитный будет освобожден", - добавила адвокат.

Помимо Парамазяна, в июле 2021 года были арестованы мэр Гориса Аруш Арушанян, глава общины Сисиан Артур Саргсян и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян. Оппозиция уверена, что преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня 2021 года. Тогда больше половины голосов получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", а главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил 21,9%. Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения, но Конституционный суд Армении оставил в силе итоги тех выборов. 

Договоренность о внеочередных выборах в Армении была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением страны в боях за Нагорный Карабах, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Три оппозиционных депутата освобождены в Армении из-под ареста", "Сторонники мэра Гориса потребовали для него справедливого суда", "Правозащитники назвали политическим арест Ашота Минасяна".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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