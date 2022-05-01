Жительница Кубани обвинена в ложном сообщении о теракте

01 мая 2022, 22:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жительницы Новороссийска, обвиненной в заведомо ложном сообщение об акте терроризма, предано в суд.

По версии следствия, 45-летняя жительница Новороссийска из хулиганских побуждений сообщила о существующей угрозе зданию по месту своей работы. Ей вменили часть 2 статьи 207 УК РФ. На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно части 2 статьи 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшним сообщении на сайте Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце марта суд в Ставрополе признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о заложенном в офисе одного из банков взрывном устройстве и осудил его на два года лишения свободы условно. В конце декабря 2021 года житель Волгограда был приговорен к трем годам и шести месяцам колонии за звонки с сообщением о минировании автовокзала.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.