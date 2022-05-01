Гендиректор курорта "Красная Поляна" погиб в горах Сочи

01 мая 2022, 13:16

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Руководитель сочинского курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский умер после падения со скалы в горах.

37-летний гендиректор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы курорта. "Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами", - сказал он.

По его словам, прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне, пишет "Интерфакс".

"Красная Поляна" - популярный в России центр горнолыжного спорта и одноименный поселок городского типа Адлерского района Сочи, говорится в справке "Кавказского узла" о "Красной Поляне".

По данным осведомленного источника, Андрей Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу, где он умер от травм сегодня утром, информирует агентство.

Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО "Красная поляна" работал с 2015 года, входил в совет директоров компании, сообщает сегодня ТАСС.

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