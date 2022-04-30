Подтопленная трасса в Пасанаури. Стопкадр из видео на сайте https://1tv.ge/lang/ru/news/obilnye-osadki-sozdali-problemy-v-pasanauri-video/

30 апреля 2022, 10:17

Сельчане в Грузии пострадали из-за паводка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жилые дома и центральная трасса оказались подтоплены в селе Пасанаури после того, как обильные осадки привели к паводку. Коммунальщики устраняют последствия подтопления, сообщили местные власти.

По данным местных  властей, обильные осадки привели к паводку в селе Пасанаури (расположен в пригороде Душети, центральная Грузия, – прим. "Кавказского узла") в результате чего оказалась затоплена центральная дорога.

Из-за паводка также оказались подтоплены жилые дома, на трассе затруднено движение, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Мэр муниципалитета Душети Мацацо Нариманидзе отметил, что коммунальные службы приступили к устранению последствий паводка, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Телеканал также опубликовал видео, на кадрах которого показаны машины, которые движутся по затопленной дороге. Уровень воды достигает дна автомобилей. Затем показан грязевой поток, который несет несет булыжники и куски грунта. Затем кадры демонстрируют заполненные водой с грязью канавы и улицы с подтопленной проезжей частью.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля из-за проливных дождей оползень сошел на трассу в горном районе Они на севере Грузии, после чего оказалось заблокированы жители села Соргити.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Душети идет умеренный дождь, воздуха составляет +17 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 1 мая ожидается облачная погода, температура понизится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Восстановлена разрушенная наводнением дорога в пригороде Тбилиси", "Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 апреля 2022, 13:50

  • Аналитики упрекнули власти Грузии в недостаточном военном партнерстве с США

    Власти Грузии на фоне спецоперации России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В результате этого Палата представителей США утвердила военную помощь Грузии лишь на сумму в 38 млн долларов. Но эта сумма не покроет всех затрат в случае военных действий, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

30 апреля 2022, 12:50

30 апреля 2022, 11:54

30 апреля 2022, 11:06

  • Суд в Баку утвердил приговор главе оппозиционной партии

    Апелляционный суд в Баку оставил в силе приговор по делу о клевете, вынесенный ранее лидеру оппозиционной "Партия граждан и развития" и развития Али Алиеву, и оставил оппозиционера в заключении. Защита заявила о намерении обратиться в Верховный суд Азербайджана и в ЕСПЧ.

30 апреля 2022, 09:21

  • Военный из Урюпинска погиб на Украине

    Старший лейтенант Иван Пономарёв погиб на Украине, сообщила администрация Урюпинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи