Сельчане в Грузии пострадали из-за паводка

30 апреля 2022, 10:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жилые дома и центральная трасса оказались подтоплены в селе Пасанаури после того, как обильные осадки привели к паводку. Коммунальщики устраняют последствия подтопления, сообщили местные власти.

По данным местных властей, обильные осадки привели к паводку в селе Пасанаури (расположен в пригороде Душети, центральная Грузия, – прим. "Кавказского узла") в результате чего оказалась затоплена центральная дорога.

Из-за паводка также оказались подтоплены жилые дома, на трассе затруднено движение, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Мэр муниципалитета Душети Мацацо Нариманидзе отметил, что коммунальные службы приступили к устранению последствий паводка, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Телеканал также опубликовал видео, на кадрах которого показаны машины, которые движутся по затопленной дороге. Уровень воды достигает дна автомобилей. Затем показан грязевой поток, который несет несет булыжники и куски грунта. Затем кадры демонстрируют заполненные водой с грязью канавы и улицы с подтопленной проезжей частью.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля из-за проливных дождей оползень сошел на трассу в горном районе Они на севере Грузии, после чего оказалось заблокированы жители села Соргити.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Душети идет умеренный дождь, воздуха составляет +17 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 1 мая ожидается облачная погода, температура понизится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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