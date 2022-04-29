29 апреля 2022, 06:04

Житель Майкопа осужден за участие в экстремистском движении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил 20-летнего жителя Майкопа к двум годам лишения свободы условно, признав его участником запрещенного на территории России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство".

По материалам дела, 20-летний житель станицы Ханская в Майкопе не позднее марта 2020 года вступил в общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое судом признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.

"Осужденный активно участвовал в деятельности этого общественного движения, что выражалось в соблюдении так называемых "воровских правил" и культивации устоев тюремной жизни, а также высказываниях в поддержку движения "АУЕ"* и демонстрации своей приверженности к указанному движению среди своих сверстников, отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права, пропаганде насилия, как способа достижения цели, и вражды по отношению к представителям институтов власти", – сообщило вечером 28 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Суд признал жителя станицы Ханская виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации" и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Комментариев от осужденного или его адвокатов относительно сообщения следственного управления СКР по Адыгее не поступало.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации" предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 19 августа 2021 года следователи информировали, что житель Адыгеи заподозрен в причастности к АУЕ*. По версии следствия, он пропагандировал в соцсетях идеологию насилия и вражду по отношению к представителям органов власти. Подозреваемый ранее привлекался к ответственности за кражи, разбой и угон автомобиля. Причастность к АУЕ* была выявлена в ходе изучения его аккаунтов в соцсетях.

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*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Адыгее отменил штраф активисту за распространение исламской газеты", "Мусульманка из Адыгеи сочла свое уголовное дело преследованием за веру", "Юристы указали на необоснованность претензий силовиков к студенту из Майкопа".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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