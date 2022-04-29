Режим ЧС введен в кубанском поселке после обрушения моста

29 апреля 2022, 05:06

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Мост через реку Иль обрушился в Северском районе Краснодарского края, из-за чего в поселке Ильский введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили спасатели. Мост обрушился из-за ветхости и движения по нему тяжелых грузовиков, указал экоактивист Евгений Витишко.

По данным спасателей, сообщение о том, что в Северском районе Краснодарского края обрушился мост через реку Иль, поступило 28 апреля в 15.50 мск.

"Поступила информация об обрушении автомобильного моста через реку Иль, в районе дороги от пгт Ильский к станице Дербентская. Пострадавших нет", – информировало 28 апреля на своем сайте управление МЧС по Краснодарскому краю.

В поселке Ильский введен режим ЧС, на месте обрушения моста дежурит полиция, имеется объездной путь через СНТ "Ведруссия". В поселке Ильский и станице Дербентской для перевозки местных жителей также дежурят пассажирские автобусы, информировали спасатели.

По предварительным данным, мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик, следователи начали доследственную проверку, назначено проведение строительно-технической экспертизы, информировало 28 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

О том, что мост через реку Иль обрушился из-за ветхости и движения по нему тяжелой техники, также заявил экоактивист Евгений Витишко. "Спасая Федоровский гидроузел, точнее приняв решение о строительстве временной дамбы в районе умершего от старости (с момента строительства 1961 год прошло гораздо более 50 лет) Федоровского гидроузла, крупногобаритный камень потащили с карьера "Медвежья гора" близ станицы Дербентской, ну а здесь всем надо быстрей, традиционный перегруз, старые дороги и мосты", – написал Витишко 28 апреля в своем Telegram-канале.

При этом один из комментаторов в Telegram-канале Витишко уточнил, что грузовики, ездившие по мосту, перевозили в том числе щебень.

На 05.05 мск 29 апреля на сайте администрации Северского района нет комментариев относительно обрушения моста через реку Иль.

"Кавказский узел" также писал, что 24 января в Сочи с троса, удерживающего опору моста, упала на движущийся автомобиль глыба льда. Тогда пострадал водитель машины, он получил травму живота. Кусок льда упал на лобовое стекло, происшествие произошло на трассе Адлер – Красная Поляна.

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