Жители Красного Сулина потребовали решить проблему с бродячими собаками

28 апреля 2022, 07:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В один день в Красном Сулине Ростовской области бродячие собаки дважды напали на людей. Пострадали ребенок и женщина. Жители требуют от властей защиты от агрессивных животных.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" очевидец, 25 апреля на Соцпосёлке собаки набросились на ребёнка. "Кавказский узел" писал, что в этом районе собаки уже нападали на людей, тогда жители провели сход и пожаловались в администрацию.

"Я проходила мимо мусорных баков и услышала, что ребёнок испуганно закричал, на девочку начала бросаться одна из собак. Рабочий ЖКС - 1 и ещё один мужчина, который в этот момент проходил мимо, отогнали стаю собак. Если бы не мужчины, собаки могли покусать дитя. Конечно, ребёнок сильно испугался, я отвела ее до подъезда", - рассказала мастер ЖКС Татьяна Авачёва.

Второй случай произошел в тот же день в посёлке ГРЭС. Как рассказала Виктория Гурова, её возле городского Дворца культуры укусила собака.

"В нашем посёлке вообще много бездомных собак, встретить их можно везде. Месяц тому назад меня в этом же месте, считай, на площади посёлка ГРЭС, уже атаковали собаки. Я ехала на велосипеде и собаки набросились на меня, хотели укусить. Я упала с велосипеда, и хорошо в этот момент мимо проходили мужчины, они меня отбили", - рассказала корреспонденту потерпевшая.

"И вот, 25 апреля я прогуливалась по посёлку, возвращалась домой и возле дворца культуры на меня снова набросились собаки, одна укусила за ногу, я со всех сил бросилась бежать, очень испугалась. В тот момент в голове было только одно - главное, не упасть, ибо вся стая, а их было примерно 5-7 особей, могли на меня наброситься. Я забежала в ДК, постояла какое-то время там и другой дорогой пошла домой. Домой пришла, обработала укушенную ногу. К вечеру она распухла и начала сильно болеть. К врачам обращаться не стала, поскольку опухоль прошла сама", - посетовала девушка.

Глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрация заключает контракты на стерилизацию бездомных собак. "После стерилизации животных привозят туда же, где их отловили, и обратно выпускают", - говорит Грузинов.

"Да, если собака представляет для жителей опасность, агрессивна, то мы её пристраиваем на разные объекты, для охраны. Конечно приходится находить объекты, договариваться с людьми, чтобы они взяли собаку. Так, одну пристроили, допустим, охранять стоянку, другую - строительную базу, площадку для мотокросса. Но сначала собаку осматривает специалист, при необходимости стерилизует. Муниципальных питомников у нас нет, а в частный берут только на время", - рассказал глава.

Частный приют в Красном Сулине практически построен, там уже содержатся собаки. "Всё приходится делать за свои средства, брали кредит, теперь неизвестно - когда это всё окупится", - рассказал корреспонденту директор частного приюта для животных Артур Гурба.

"Приют построили на окраине города. Взяли в аренду землю, приходится за неё платить 70 тысяч рублей в год. Часть хозяйственных сооружений построили, вольеры, все делаем за свои деньги, сейчас сами знаете сколько что стоит, всё подорожало, никакой помощи ни от государства, ни от каких-либо фондов мы не получаем. Работаем как подрядчик, заключаем контракты с администрациями, предоставляем комплекс услуг в сфере обращения с бездомными животными. Сейчас существует два законных метода обращения с такими животными. Первый - это отлов и содержание в муниципальных приютах. Но, как известно, муниципальных приютов у нас нет. Второй законный метод, который применяется практически по всей стране - это метод массовой стерилизации. То есть, животные отлавливаются, содержатся на карантине 10 дней, потом производится обработка от паразитов, вакцинация, стерилизация и выпуск обратно в среду обитания. Вот этим мы и занимаемся", - рассказал Артур Гурба.

"Срок передержки, который регламентирован у нас в области, 38 дней. То есть, столько дней после отлова мы их содержим. Какая то часть животных остается у нас. Например, щенков мы не можем выпустить. Но тут нужно понимать, что те животные, которые остаются у нас, содержатся за наш счёт. Мы платим за аренду, за электричество, платим сотрудникам зарплату, кормим животных. Сейчас ещё проблема с наркозными средствами, с помощью которых производится отлов и, естественно, проблема со стерилизацией. Очень проблематично купить. Нас спасает то, что большой объем ранее закупили, успели до всех этих событий. Что будет дальше - неизвестно", - рассказал корреспонденту директор приюта.

"За этот год администрация с нами заключала договор на стерилизацию всего 10 собак. Выживаем только за счёт Краснодарского края, оттуда много заказов", - добавил Артур.