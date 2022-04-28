Бродячие собаки. Скриншот https://www.instagram.com/p/CaKdfIgMnQm/

28 апреля 2022, 07:34

Жители Красного Сулина потребовали решить проблему с бродячими собаками

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В один день в Красном Сулине Ростовской области бродячие собаки дважды напали на людей. Пострадали ребенок и женщина. Жители требуют от властей защиты от агрессивных животных.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" очевидец, 25 апреля на Соцпосёлке собаки набросились на ребёнка. "Кавказский узел" писал, что в этом районе собаки уже нападали на людей, тогда жители провели сход и пожаловались в администрацию.

"Я проходила мимо мусорных баков и услышала, что ребёнок испуганно закричал, на девочку начала бросаться одна из собак. Рабочий ЖКС - 1 и ещё один мужчина, который в этот момент проходил мимо, отогнали стаю собак. Если бы не мужчины, собаки могли покусать дитя. Конечно, ребёнок сильно испугался, я отвела ее до подъезда", - рассказала мастер ЖКС Татьяна Авачёва.

Второй случай произошел в тот же день в посёлке ГРЭС. Как рассказала Виктория Гурова, её возле городского Дворца культуры укусила собака.

"В нашем посёлке вообще много бездомных собак, встретить их можно везде. Месяц тому назад меня в этом же месте, считай, на площади посёлка ГРЭС, уже атаковали собаки. Я ехала на велосипеде и собаки набросились на меня, хотели укусить. Я упала с велосипеда, и хорошо в этот момент мимо проходили мужчины, они меня отбили", - рассказала корреспонденту потерпевшая.

"И вот, 25 апреля я прогуливалась по посёлку, возвращалась домой и возле дворца культуры на меня снова набросились собаки, одна укусила за ногу, я со всех сил бросилась бежать, очень испугалась. В тот момент в голове было только одно - главное, не упасть, ибо вся стая, а их было примерно 5-7 особей, могли на меня наброситься. Я забежала в ДК, постояла какое-то время там и другой дорогой пошла домой. Домой пришла, обработала укушенную ногу. К вечеру она распухла и начала сильно болеть. К врачам обращаться не стала, поскольку опухоль прошла сама", - посетовала девушка.

Глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрация заключает контракты на стерилизацию бездомных собак. "После стерилизации животных привозят туда же, где их отловили, и обратно выпускают", - говорит Грузинов.

"Да, если собака представляет для жителей опасность, агрессивна, то мы её пристраиваем на разные объекты, для охраны. Конечно приходится находить объекты, договариваться с людьми, чтобы они взяли собаку. Так, одну пристроили, допустим, охранять стоянку, другую - строительную базу, площадку для мотокросса. Но сначала собаку осматривает специалист, при необходимости стерилизует. Муниципальных питомников у нас нет, а в частный берут только на время", - рассказал глава.

Частный приют в Красном Сулине практически построен, там уже содержатся собаки. "Всё приходится делать за свои средства, брали кредит, теперь неизвестно - когда это всё окупится", - рассказал корреспонденту директор частного приюта для животных Артур Гурба.

"Приют построили на окраине города. Взяли в аренду землю, приходится за неё платить 70 тысяч рублей в год. Часть хозяйственных сооружений построили, вольеры, все делаем за свои деньги, сейчас сами знаете сколько что стоит, всё подорожало, никакой помощи ни от государства, ни от каких-либо фондов мы не получаем. Работаем как подрядчик,  заключаем контракты с администрациями, предоставляем комплекс услуг в сфере обращения с бездомными животными. Сейчас существует два законных метода обращения с такими животными. Первый - это отлов и содержание в муниципальных приютах. Но, как известно, муниципальных приютов у нас нет. Второй законный метод, который применяется практически по всей стране - это метод массовой стерилизации. То есть, животные отлавливаются, содержатся на карантине 10 дней, потом производится обработка от паразитов, вакцинация, стерилизация и выпуск обратно в среду обитания. Вот этим мы и занимаемся", - рассказал Артур Гурба.

"Срок передержки, который регламентирован у нас в области, 38 дней. То есть, столько дней после отлова мы их содержим. Какая то часть животных остается у нас. Например, щенков мы не можем выпустить. Но тут нужно понимать, что те животные, которые остаются у нас, содержатся за наш счёт. Мы платим за аренду, за электричество, платим сотрудникам зарплату, кормим животных. Сейчас ещё проблема с наркозными средствами, с помощью которых производится отлов и, естественно, проблема со стерилизацией. Очень проблематично купить. Нас спасает то, что большой объем ранее закупили, успели до всех этих событий. Что будет дальше - неизвестно", - рассказал корреспонденту директор приюта.

"За этот год администрация с нами заключала договор на стерилизацию всего 10 собак. Выживаем только за счёт Краснодарского края, оттуда много заказов", -  добавил Артур.

Примечание:

"Нехватка приютов для животных обострила проблему бродячих собак в Кабардино-Балкарии", "Нальчане призвали чиновников решить проблему с бродячими собаками", "Жители Красного Сулина потребовали решить проблему с бродячими собаками".

Автор: Сергей Снежин источник: Корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 апреля 2022, 08:15

28 апреля 2022, 06:43

28 апреля 2022, 05:45

28 апреля 2022, 04:49

28 апреля 2022, 03:50

  • Суд разрешил Мякиеву привлечь специалиста для оценки ущерба СИЗО

    Защита получила разрешение у суда в Нальчике привлечь своего специалиста для оценки ущерба СИЗО, в нанесении которого обвиняется ингушский активист Багаудин Мякиев. Расчеты сотрудницы ФСИН, а также выводы привлеченного судом специалиста не внушают доверия, заявил подсудимый.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи