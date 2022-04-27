Курорт "Эльбрус" возобновил работу

27 апреля 2022, 12:43

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Все канатные дороги и трассы на курорте "Эльбрус" открыты, сообщила сегодня администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", канатные дороги на курорте "Эльбрус" не работали два дня подряд из-за отсутствия электроснабжения в Эльбрусском районе, сообщила администрация курорта 26 апреля.

Администрация курорта вечером 26 апреля разместила в своем Telegram-канале информацию о том, что подача электричества восстановлена, анонсировав возобновление работы канатных дорог с 27 апреля.

Сегодня администрация подтвердила возобновление работы. "Курорт открыт, все канатные дороги и трассы работают", - говорится в другом сообщении в Telegram-канале курорта. "Работают канатные дороги Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир - Гарабаши. Открыты все трассы: Гарабаши - Мир, Мир - Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении. Вход на канатные дороги только в масках, напомнила также администрация.

Напомним, ранее туристы призвали улучшить условия на курорте "Эльбрус". По их словам, по дороге на курорт "Эльбрус" туристам приходится стоять в больших пробках, очереди на подъемники велики, а коронавирусные ограничения многими игнорируются.

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