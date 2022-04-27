Двое погибших на Украине военных похоронены в Грузии

27 апреля 2022, 08:13

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В Эргнети прошли похороны Аркадия Касрадзе, а в Рустави похоронен Заза Бицадзе. Оба военных погибли в Луганской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля в Грузию было доставлено тело погибшего на Украине грузинского добровольца Аркадия Касрадзе. На следующий день в Тбилиси были доставлены тела убитых на Украине грузинских добровольцев Алика Цавы и Зазы Бицадзе.

К 24 апреля общее число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло девяти. Тела восьми человек доставили на родину. Тело еще одного погибшего добровольца Бахвы Чикобава, который погиб под Мариуполем, не доставлено из-за сложной обстановки в населенном пункте.

26 апреля 40-летний Аркадий Касрадзе, который 16 апреля погиб в Луганской области, был похоронен в Эргнети. "Когда Аркадий обеспечил безопасную переброску своих товарищей на огневую позицию, он получил смертельное ранение", – привел вечером 26 апреля на своем сайте телеканал "Рустави-2" слова одного из родственников Касрадзе.

50-летний Заза Бицадзе похоронен в Рустави, он также погиб в Луганской области, сказано в публикации.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны похороны человека. Около могилы играет военный оркестр, тут же собрались несколько десятков человек, в руках некоторых из них венки и фотографии человека. Затем почетный караул производит выстрелы из оружия.

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