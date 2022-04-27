Доклад Международной кризисной группы вызвал интерес аналитиков в Баку

27 апреля 2022, 05:37

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Международная кризисная группа ICG опубликовала доклад о перспективах переговорного процесса между Баку и Ереваном касательно урегулирования карабахского конфликта. В докладе отмечается, что на фоне обострения отношений между посредниками в переговорах высока вероятность обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Начало переговоров еще не означает, что будут результаты, есть трудные моменты, о которых в докладе ICG не упоминается, отметили бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. 24 апреля министры иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали параметры участников совместной пограничной комиссии, а также организации встречи рабочей группы по подготовке мирного договора.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Международная кризисная группа (International Crisis Group, ICG) подготовила 22 апреля доклад под названием "Нагорный Карабах: В поисках пути к миру в тени украинской войны". В докладе делается вывод, что на фоне спецоперации на Украине и напряженной обстановки в Нагорном Карабахе в 2022 году появились и опасения, что в Нагорном Карабахе возобновятся боевые действия. При этом не исключается и вероятность достижения мира.

Ситуация на Украине может отвлечь от Нагорного Карабаха как Россию, так и другие государства, участие которых необходимо для проведения переговоров и выработки итогового решения, считают в İCG. "Спецоперация на Украине может уменьшить влияние Москвы и помешать Кремлю открыто сотрудничать с Францией и США, другими сопредседателями основного форума для переговоров о миротворчестве", - говорится в докладе.

В сложившихся обстоятельствах наиболее многообещающей стратегией может быть поощрение сторон к совместной работе над менее чувствительными вопросами, такими как восстановление экономических связей и демаркация государственных границ между Арменией и Азербайджаном, надеются в Кризисной группе. Именно возобновление переговоров Азербайджана и Армении в ICG считают лучшим решение проблемы.

Проблемой является конфликт между посредниками в переговорах - Россией, Францией, США, ЕС и Турцией - из-за Украины. Два лагеря могут и должны попытаться достичь спокойного понимания того, как управлять напряженностью на Украине, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе. Переговоры могут продолжаться в различных форматах.

В прошлом дипломаты трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ работали синхронно, говорится в докладе, но ситуация на Украине внесла разлад. Западные дипломаты должны в частном порядке обозначить, что они никоим образом не возражают против миротворческого присутствия России в Нагорном Карабахе.

Кризисная группа отмечает также, что Брюссель - единственный участник переговорного процесса, кроме Москвы, который создавал условия для Армении и Азербайджана на саммитах, в частности, в декабре 2021 года, феврале и апреле 2022 года. ЕС помог восстановить "горячую линию" между министерствами обороны двух стран в ноябре 2021 года. Брюссель должен продолжать привлекать Ереван и Баку к переговорам.

В докладе также отмечается, что Баку должен рассеять опасения по поводу своих замыслов в отношении Нагорного Карабаха, в частности, публично представить свое видение будущего проживающих там армян. "Заявленная Азербайджаном версия о том, что армяне, как граждане Азербайджана, будут иметь доступ к тем же возможностям, что и азербайджанцы, неадекватна, учитывая историю насилия между армянами и азербайджанцами в регионе", - констатирует группа.

13 апреля Пашинян заявил о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Это вызвало возмущения в Армении, которые вылились в акции протеста. 22 апреля Никол Пашинян заявил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей".

ICG также считает, что Баку должен подумать об освобождении задержанных армян и "обнародовать некоторые негласные заявления официальных лиц, сделанные для ICG, о возможности местных полицейских сил и эффективного самоуправления в армянонаселенном регионе".

Кризисная Группа предложила сторонам создать механизм для решения неотложных вопросов, включая задержания людей и доступ населения к воде, посредством регулярных встреч. Назначение представителей сторон, которые будут встречаться в чрезвычайных ситуациях, могло бы помочь устранению возникающей напряженности.

В заключительной части доклада констатируется готовность Баку и Еревана перейти к мирным переговорам. "Заявления о намерениях позитивны, но далеко не достаточны. Поиск пути к большей стабильности потребует согласованных усилий России, западных держав и Турции, несмотря на углубляющиеся разногласия <...>. Как бы трудно это ни было, стороны должны работать вместе, иначе существующие возможности будет упущены, а народы региона столкнутся с новой вспышкой конфликта", - подытожила доклад İnternational Crisis Group.

Аналитики в Баку прокомментировали доклад ICG

Бывший дипломат Тофик Зульфугаров, комментируя доклад ICG, в частности, необходимость вести переговоры "по легким вопросам", заявил корреспонденту "Кавказского узла" 26 апреля, что в Баку и Ереване уже сформированы структуры для запуска переговорного процесса. Однако, по его мнению, "начало переговорного процесса не означает, что будут достигнуты какие-то результаты".

"С началом переговоров Азербайджан и Армения доносят до мирового сообщества сообщения о своей миролюбивой политике. Но другое дело - это содержание темы переговоров. Уже ясно, что определены два переговорных пути. Одним из них является процесс делимитации-демаркации и мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Эти пути взаимосвязаны, потому что решение вопросов делимитации и демаркации – это технический процесс. Но необходимо определить ключевой вопрос мирного процесса и здесь вновь возникает проблема открытия коммуникаций между большим Азербайджаном и Нахчываном через Зангезур. Этот сугубо экономический вопрос является для Азербайджана одним из тактических", - считает Зульфугаров.

Он также отметил темы, достижение консенсуса по которым пока осложнено. "Ереван провозглашал территориальные претензии к Азербайджану. Если же они говорят, что нам не нужна территория, и ставят во главу угла защиту прав человека - это не решение вопроса. Потому что через несколько недель армяне будут говорить о «принципах самоопределения наций». Скажут, что карабахский вопрос надо рассматривать, исходя из этих «принципов». Могут сказать, что у нас нет территориальных претензий к Карабаху, но «эти люди хотят жить свободно». То есть старая армянская политика будет представлена ​​в новом виде", - считает Зульфугаров.

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков считает, что невозможно принудить Баку участвовать в переговорах в формате МГ ОБСЕ, "выкладывающим" на переговорный стол идеи, не соответствующие переменам по итогам войны 2020 года.

Мусабеков не видит значительного интереса сопредседателей МГ ОБСЕ к реанимации их деятельности. "Армяно-азербайджанские отношения не входят в список приоритетов США. Эта страна остается в статусе сопредседателя МГ. Американцы потеряли интерес этой платформе со времен Ки-Уэстской встречи. В бытность сопредседателем от США Мэтью Брайза была активность США, но она осталась в прошлом. США присутствуют формально, цель Вашингтона в данном случае - не оставлять эту площадку для России и Франции", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат напомнил, что США и Франции заявляли о намерении возобновить обсуждение статуса Нагорного Карабаха, о чем говорилось в докладе ICG. "Сегодня в повестке значится начало обсуждения вопроса самоопределения карабахских армян. США и Франция полагают, что из трех заявленных Минской группой принципов - неприменение силы, территориальная целостность и «самоопределение НК» - актуальным остался только последний. Но Азербайджан в войне восстановил контроль над оккупированными вокруг Нагорного Карабаха районами и даже более. Баку заявил, что никакого Нагорного Карабаха более нет и тем более не собирается обсуждать судьбу карабахских армян с Ереваном", - сказал Мусабеков.

Он напомнил, что в войне 2020 года Россия опередила в активности партнёров по Минской группе. "Россия хочет, чтобы процесс урегулирования находился исключительно под ее контролем и не только приносил какие-то политические дивиденды, но и пропагандистские. С другой стороны, эффективное сотрудничество РФ с Францией и США в свете украинских событий весьма проблематично", - отметил Мусабеков.

Политический аналитик Эльдар Бабаев напомнил о призыв ЕС вернуть всех армянских пленных, о котором упоминается и в докладе ICG. По его мнению, те, кто выдвигает такие требования, не владеет пониманием ситуации.

"Сначала политическое руководство Армении должна публично заявить на весь мир, что признает целостность Азербайджана с Нагорным Карабахом в составе нашей страны. Также прекращает все враждебные действия в отношении Азербайджана. Но в Армении много говорят о реванше. Только после этого можно садиться за стол переговоров, решать судьбу армянских пленных. В противном случае ни о каком освобождении армянских террористов и речи быть не должно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Ильгар Велизаде положительно оценил заявления о сформированных группах для обсуждения спорных вопросов между двумя странами. При этом он отметил, что проблема демаркации и делимитации выходит за рамки простого уточнения общей границы, в частности, из-за эксклавов азербайджанской территории, окруженных армянскими землями и армянского эксклава Башкенд, окруженного территорией Гедабекского района Азербайджана. "Эти вопросы должны обсуждаться вместе, с выяснением принадлежности этих земель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Велизаде отметил, что проблема эксклавов в списке тем, предлагаемых ICG, отсутствует. Делимитация границы, предположил он, может затянуться, в частности, из-за исторически спорных участков, что станет тормозом для нормализации отношений между странами.

Камнем преткновения для реализации предложений ICG политолог назвал заявленную на днях претензию лидеров армянского населения Карабаха о невозможности оставления Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. "С такой претензией, которая все более громко звучит, встреча и обсуждения официального Баку с сепаратистскими лидерами становится невозможным", - заявил Велизаде.

Он считает, что не будет обсуждения статуса Нагорного Карабаха. "Этот термин в Азербайджане отвергли, такой административной единицы в стране больше нет. После войны 2020 года все изменилось. Армянские стороны пытаются делать вид, что изменений нет, хотя сами до 2020 года отвергали предложения Баку о самом высоком статусе автономии. Теперь возврат к этой теме невозможен", - резюмировал Велизаде.

14 апреля депутаты парламента Нагорного Карабаха приняли заявление, в котором отметили, что изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, это лишит жителей непризнанной республики права жить свободно и независимо. Они призвали премьер-министра Армении отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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