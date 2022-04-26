Объявление о кредитах. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

26 апреля 2022, 05:59

Жители регионов юга России стали брать меньше кредитов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев в марте брали потребительские кредиты реже и на меньшие суммы, по сравнению с прошлым годом, подсчитали специалисты Национального бюро кредитных историй. 

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2021 года в рейтинге регионов России по качеству жизни пятое место занял Краснодарский край, а Карачаево-Черкесия стала последней, 85-й.

Средний размер потребкредита в марте в Краснодарском крае упал на 38,7%, до 144,5 тысячи рублей. В Ростовской области размер потребкредита снизился до 133 тысяч рублей (-42%), в Ставропольском крае — до 127,6 тысячи рублей (-42,2%), в Волгоградской области — до 132,3 тысячи рублей (-45,2%), сообщает 25 апреля на своем сайте Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). 

"После некоторого роста в январе-феврале 2022 года средний чек потребкредита в марте вновь сократился. В конце прошлого года данный показатель уже снижался, однако на этот раз он упал до уровня декабря "допандемийного" 2019 года. Причем это произошло на фоне общего сокращения выдачи потребкредитов. Определяющим фактором охлаждения рынка потребительского кредитования в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов", — говорится в сообщении.

Были проанализированы данные 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В марте 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 171,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 36,9% (в феврале 2022 года – 272,1 тыс. руб.). Среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам кредитов данного типа – Москва оказалась единственным регионом, в котором данный показатель, напротив,  вырос.

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Примечание:

"Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по просроченным кредитам", "Калмыкия стала самым закредитованным регионом России", "Карачаево-Черкессия стала худшим регионом Юга России по качеству жизни".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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