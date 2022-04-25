Чиновник в Калмыкии оштрафован за растрату

25 апреля 2022, 12:01

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Глава Ики-Бухусовского сельского муниципального образования получил штраф на 170 тысяч рублей по делу о растрате и служебном подлоге.

По данным следствия, чиновник фиктивно трудоустроил своего сына в администрацию водителем. При этом последний ни разу не появился на рабочем месте. Глава поселения составлял фиктивные табели учета рабочего времени, на основании которых перечислялись деньги на счет его сына в качестве зарплаты. "Муниципалитету причинен ущерб в сумме свыше 93 тыс. рублей, которые в ходе расследования уголовного дела возмещены в полном объеме", - сообщила прокуратура Калмыкии.

Глава Ики-Бухусовского сельского муниципального образования признан виновным в растрате и служебном подлоге (часть 3 статьи 160 и часть 1 статьи 292 УК России). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей, сказано в сообщении на сайте прокуратуры Калмыкии.

Часть 3 статьи 160 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, часть 1 статьи 292 УК России - до двух лет.

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