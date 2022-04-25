Около двух тысяч фур образовали очередь на Военно-Грузинской дороге

25 апреля 2022, 11:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители примерно двух тысяч большегрузных машин ожидают в Северной Осетии отмены запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге, информировали в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что более 1,6 тысячи большегрузных машин ожидают в республике выезда по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Около 2000 большегрузов скопилось на территории Северной Осетии. Все они ожидают своей очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс", сообщило вечером 24 апреля МВД по Северной Осетии.

"Всего на территории республики выделено восемь мест ожидания. Основной критерий выбора площадки – безопасность. Большегрузы не должны создавать помех для движущегося автомобильного потока, пешеходов, а также сами должны находиться на безопасной территории", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также в записи прикреплен ролик, на кадрах которого показана очередь большегрузов, стоящих вдоль дороги. Затем показаны полицейские, КПП и фуры на пункте пропуска.

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 11.20 мск, на КПП, расположенном въезде в Россию из Грузии, видно скопление легковых машин, а также несколько грузовиков. Остальные камеры не работают. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

На 11.20 мск на сайте МЧС по Северной Осетии нет информации о скоплении грузовиков на Военно-Грузинской дороге.

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Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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