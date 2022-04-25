Кубань вошла в число регионов России с самыми дорогими частными домами

25 апреля 2022, 06:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский край занял шестое место в рейтинге регионов России по стоимости квадратного метра индивидуального жилья. Она составляет более 82 тысяч рублей и повысилась в первом квартале года на более чем шесть процентов. Среди регионов СКФО самые дорогие дома в Дагестане, где квадратный метр стоит более 70 тысяч рублей и подорожал более чем на 17%.

Сайт недвижимости "Мир квартир" провел ценовой анализ стоимости частных домов в регионах России в первом квартале 2022 года. Выяснилось, что индивидуальные дома подорожали во всех регионах России.

Среди регионов юга России самые дорогие частные дома - в Краснодарском крае. Стоимость квадратного метра составляет 82 134 рубля. За квартал она повысилась на 6,3%.

На 11-м месте по России - Дагестан, где квадратный метр индивидуального домостроения стоит 70 237 тысяч рублей (прирост за квартал составил 17,7%). Неподалеку в рейтинге расположились Чечня (14-е место, 61 772 рубля за квадратный метр, прирост - 20,4%) и Адыгея (16-е место, 61 540 рублей за квадратный метр, прирост - 19%).

На 23-м месте - Карачаево-Черкесия со стоимостью квадратного метра 52 746 рублей (прирост - 9,3%). Ингушетия - на 26-м месте. Здесь приобрести частный дом можно по цене 51 004 рубля за квадратный метр (прирост за квартал - 3,8%). Ростовская область - 29-я (48 936 рублей за квадратный метр, прирост - 4,7%), а Ставропольский край - 30-й (48 095 рублей и 11,6% прироста).

Кабардино-Балкария на 33-м месте. Индивидуальное жилье здесь стоит 47 266 рублей за квадратный метр, за первый квартал года он подорожал на 8,5%. В Северной Осетии, занявшей 35-е место, подорожание еще более значительное - оно составляет 18,8%. В Калмыкии (54-е место) квадратный метр индивидуального жилья подорожал на 12,8% и стоит 38 510 рублей, в Астраханской области (65-е место) - на 18% и стоит 36 331 рубль, в Волгоградской области (67-е место) - на 7,3% и стоит 35 753 рубля.

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