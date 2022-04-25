Обманутые сочинские дольщики пожаловались на застройщиков

25 апреля 2022, 04:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дольщики нескольких жилых комплексов в Сочи пожаловались на действия семейной пары застройщиков, продавших им квартиры в домах, которые затем местные власти решили снести из-за выявленных нарушений.

24 апреля через электронную приемную Генеральной прокуратуры и Следственного комитета жители Сочи, пострадавшие от действий семейной пары застройщиков, направили заявление о мошенничестве с курортной недвижимостью (копии заявлений имеются в распоряжении "Кавказского узла"). Авторы заявлений сообщили о сложившейся на курорте ситуации с самостроями и невнимание к ней со стороны чиновников.

Покупатели жилья в самостроях сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что после того как завершились продажи в жилых комплексах, застройщики исчезли. Так было, в частности, с покупателями квартир в ЖК "Атлантида".

"Все мы оказались заложниками [застройщиков]. Как мы выяснили уже позже, они организовали незаконное предпринимательство по продаже самостроев в Сочи, открыв три фиктивные фирмы <...> Реклама по продаже самостроев велась открыто через эти фирмы с 2018 по 2021 год. Деньги за продажу недвижимости они принимали наличкой в снятом офисе <...>, где оформляли договоры соинвестирования между покупателями и собой, как с частными лицами. Когда порядка 50 незаконных многоквартирных объектов - а возможно и больше - были проданы, деньги собраны, они просто исчезли, а дома стали сносить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из покупателей недвижимости Эдуард Максимов из Челябинска.

По его словам, он купил квартиру в селе Нижняя Шиловка в многоквартирном доме за пять миллионов в 2019 году, а в прошлом году его дом снес покупатель земельного участка, которому он был перепродан.

Один из покупателей жилья в ЖК "Атлантида" Олег Фрокол разместил петицию, которую подписали, по данным на 04.30 мск сегодня, 25 апреля, 212 человек. В петиции рассказана история покупателей квартир в жилом комплексе. Строительство ЖК началось в 2019 году. Администрацией города было выдано уведомление о том, что на данном участке разрешено строительство. Однако в 2021 году дома на указанном участке начали сносить. Выяснилось, что участок принадлежит другому собственнику, которому его продали застройщики, не поставив дольщиков в известность. "В договоре купли-продажи земли указано, что на земельном участке отсутствуют здания, строения и сооружения. Но на самом деле на земельном участке уже стояли четыре построенных дома", - говорится в петиции.

В ноябре 2021 года начался снос второго дома. "Дольщики в этой сложившейся ситуации бессильны. Новый собственник земли не пускает их на территорию жилого комплекса, где находятся их квартиры", - сообщает автор петиции. Он также отметил, что от чиновников и правоохранителей приходят одни отписки.

Аналогичную историю рассказали покупатели квартир в домах в селе Веселое.

"Мы, покупатели сочинской недвижимости из разных уголков РФ, оказались без жилья благодаря администрации Сочи. Нас в одном доме около 30 человек. И еще два таких же. Итого около ста человек скоро станем бомжами. Просим вас помочь разобраться, как такое возможно при существующей власти. С уважением, жители домов под снос в селе Веселое с улицы Гусаровская", - написали они в сообщении, которое поступило 19 апреля на sms-сервис "Кавказского узла".

Как выяснил "Кавказский узел" в администрации Сочи, "в связи с нарушением застройщиком земельного и градостроительного законодательства администрация города обратилась в Адлерский районный суд с исковыми заявлениями о сносе объектов капитального строительства, расположенных по улице Гусаровская в Адлерском районе". "В настоящее время судебные постановления по исковым требованиям администрации в законную силу не вступили, дела находятся в стадии рассмотрения судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении sms-сервиса от 20 апреля.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в Веселом, где среди сельской застройки стоят три многоквартирных трехэтажных дома, в которых уже живут люди. По словам старожилов, в 2018 году этих домов еще не было, но продажи квартир в них активно шли в интернете.

"Риэлторы толпами водили покупателей. Почти все приезжие, не местные. Многим из них мы говорили, что дома незаконные, их все равно снесут, но нас никто не слушал. Естественно, эта стройка нарушила нашу жизнь. Стоял рев техники, были нарушен наш быт, но реклама продолжалась. Обращались с жалобами в мэрию и к участковому - реакция была нулевая", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Саркис.

По его словам, застройщики по дешевке скупали маленькие земельные участки по всему Адлеру в сельской местности, где строительство многоквартирных домов запрещено.

Жильцы ЖК "Троя" направили коллективное заявление в прокуратуру с просьбой защитить их жилищные права. Они сообщили, что Адлерский суд по иску мэрии постановил снести три дома. При этом о решении о сносе домов жители "Трои" узнали лишь в апреле этого года, когда к ним пришли приставы и сообщили о необходимости освободить помещения.

Тогда, как отметили жильцы ЖК "Троя", они стали наводить справки о застройщиках и выяснили, что от их действий пострадали не менее полутысячи человек со всех уголков России.

"Мы выяснили, что кроме нашего ЖК "Троя", [застройщики] построили в Сочи еще ЖК "Византия", ЖК "Вавилон", ЖК "Рамзес", ЖК "Нефертити", ЖК "Клеопатра", ЖК "Крит", ЖК "Атлантида"… В каждом ЖК по несколько многоквартирных домов. Это только те, которые реализовывались и рекламировались <...> с 2018 по 2021 годы. Мы насчитали порядка 35 многоквартирных домов. Часть из них вообще не построена, часть снесена, часть готовится к сносу, как наш ЖК "Троя". Но вполне возможно, что таких ЖК намного больше. Во время продаж офис и его телефоны функционировали, но сейчас они все отключены, а сами застройщики, по слухам, в СИЗО и под домашним арестом. Но официальной информации об этом нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жильцов ЖК "Троя" Алексей Ромов.

50-летняя Наталья Мартюшева купила квартиру в ЖК "Троя", прочитав объявление в интернете. "Я приехала в Сочи из другой местности, купила квартиру, сделала ремонт. Были все коммуникации. Но недавно я узнала, что дом пойдет под снос. С ноября прошлого года нас отключили от коммуникаций. Мы еле пережили зиму, сильно мерзли <...> Дом на сто процентов заселен, живут среди нас дети, пенсионеры, есть бабушка 89 лет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

52-хлетняя Ольга Бугаевская из Тихорецка решила переехать в Сочи, увидев объявление о продаже квартиры в интернете. "В ноябре 2018 года состоялась сделка. Построили, надо сказать, быстро, уже в июле, сделав ремонт, вселилась. Но, прожив какой-то период, узнала, что администрация подала в суд <...> на снос домов. Четвертый кассационный суд постановил снести дом. [Застройщик] скрылась, ее фирмы не функционируют. Теперь у нас нет управляющей компании", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бугаевской, жильцы обращались к чиновникам всех уровней, но безрезультатно. "Чиновники посылают нас в суд. Но именно по иску мэрии суд официально распорядился отрезать нам коммуникации. Мы сидим без света, тепла и воды. Как существовать в таких условиях? Мы же, прежде всего, люди. Я 10 лет собирала деньги на жилье, отказывала себе во многом, отдала все свои сбережения, продала жилье в Краснодарском крае, другого жилья у меня нет. В чем моя вина, что меня обманули, и кто мне может помочь?" - задается она вопросом.

Власти выявили нарушения при строительстве домов

Сотрудник администрации Сочи из правового отдела Александр Мерин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обманутым дольщикам упомянутых ЖК были даны ответы на заданные ими вопросы.

"Правовой департамент администрации города Сочи рассматривал обращения жильцов по вопросу сохранения самовольной постройки, расположенной по адресу: город Сочи, улица Гусаровская, 18/1. Им давались ответы, что суд дал оценку всем фактам, и вынесено решение о сносе, обязательное для всех… Специалистом управления муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края" 7 ноября 2019 года было произведено обследование земельного участка <...> по адресу: город Сочи, Адлерский район, село Весёлое, улица Гусаровская. Было установлено, что согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, земельный участок <...> имеет следующие характеристики: <...> категория земель - земли населённых пунктов, вид разрешённого использования - для ведения личного подсобного хозяйства. Застройщику 26 ноября 2018 года было выдано уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0407007:3672 со следующими параметрами: площадь застройки 110 квадратных метров, высота - 9,5 метра, количество надземных этажей 3. Однако в ходе проведения проверки установлено, что на указанном земельном участке расположен завершённый строительством многоквартирный жилой дом. При производстве замеров площади застройки установлено, что площадь застройки ориентировочно составляет не менее 222 квадратнх метров, что явно превышает площадь застройки, указанной в уведомлении о планируемом строительстве, в два раза", - рассказал он.

Мерин также сообщил, что построенное на участке здание, как выяснилось, "имеет признаки многоквартирного дома". "В результате выявленных признаков самовольной постройки администрация муниципального образования "городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края" обратилась в Адлерский районный суд города Сочи с исковым заявлением <...> о сносе самовольной постройки <...> Решением Адлерского районного суда города Сочи от 1 февраля 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований <...>. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 8 июля 2021 года решение Адлерского районного суда города Сочи отменено, исковые требования удовлетворены" - сообщил чиновник.

Вернуть деньги или недвижимость обманутым дольщикам практически невозможно

По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" юристов, покупатели недвижимости в Сочи зачастую стараются экономить и покупают недвижимость подешевле, пренебрегая при этом юридической составляющей.

"Вернуть деньги и недвижимость в таких ситуациях невозможно. Потому что, если человек покупает на улице с рук ворованную шапку, которую потом конфискуют, он теряет и деньги, и товар. И может быть еще привлечен к ответственности по статье 175 УК РФ за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", - пояснил адвокат Сергей Костюк.

Юрист Андрей Кальнишевский полагает, что если будет доказано, что человек, покупающий самострой, не входил с застройщиками в сговор, а был введен ими в заблуждение относительности законности сделки, то имеет место быть мошенничество в особо крупном размере только со стороны застройщика. В таком случае покупатель становится потерпевшим, а застройщик - мошенником, обязанным компенсировать обманутому материальный и моральный ущерб. "Но, как правило, в таких случаях вернуть свои деньги не удается, потому что застройщики-мошенники не хранят их открыто и не проводят через банковские счета", - пояснил он.

Кроме того, отметил он, ситуация с обманом дольщиков в Сочи сложилась, в том числе из-за бездействия и халатности чиновников. "Конечно, чиновники причастны к ситуации со строительством и распродажей самостроев в Сочи, но никто из них не несет ответственности, хотя и должны <...> Но правоохранители закрывают на действия и бездействия чиновников глаза и всех покупателей отправляют в суд самих бороться с несправедливостью, хотя борьба с коррупцией в органах власти - это прямая обязанность правоохранительных органов. Поэтому крайними на практике всегда оказываются покупатели, которые берут на себя риски потерять и деньги, и жилье", - пояснил юрист.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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