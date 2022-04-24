Активисты в Ереване потребовали признать Нагорный Карабах

24 апреля 2022, 18:40

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Пикет с требованием признания независимости Нагорного Карабаха прошел в Ереване в день памяти жертв геноцида армян. Мировое сообщество не должно допускать двойных стандартов в отношении Нагорного Карабаха, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Днем 18 апреля к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха. Они заявили, что прервут голодовку и перейдут к другим формам борьбы, как только к ним присоединится достаточное количество сторонников. 20 апреля партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха. Нвер Киракосян и Артур Авагян 22 апреля прекратили свою акцию, они намерены продолжать борьбу другими методами.

6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Активисты сегодня организовали пикет под лозунгом "Признайте Арцах!" (самоназвание Нагорного Карабаха- Прим. "Кавказского узла") у Мемориала памяти жертв геноцида армян в Османской Турции в 1915 году. Участники пикета требуют признания независимости Нагорно-Карабахской республики.Активисты держали в руках плакаты с надписями "Save Artsakh", "Признайте Арцах", "Право на самоопределение".

Месседж акции направлен как властям Армении, так и международному сообществу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Арусь Варданян. По ее словам, день 24 апреля выбран, чтобы напомнить об актуальности геноцида армян в сегодняшних реалиях. Единственное, что может положить конец политике Азербайджана и Турции в отношении армян Нагорного Карабаха - это его международное признание, отметила она.

Проблема Нагорного Карабаха - не локальная проблема, и международное сообщество должно приложить максимум усилий для предотвращения нового геноцида или армянского исхода из Нагорного Карабаха, отметил участник акции Дима Саакян.