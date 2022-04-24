24 апреля 2022, 18:40
Активисты в Ереване потребовали признать Нагорный Карабах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Пикет с требованием признания независимости Нагорного Карабаха прошел в Ереване в день памяти жертв геноцида армян. Мировое сообщество не должно допускать двойных стандартов в отношении Нагорного Карабаха, заявили участники акции.
Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Днем 18 апреля к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха. Они заявили, что прервут голодовку и перейдут к другим формам борьбы, как только к ним присоединится достаточное количество сторонников. 20 апреля партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха. Нвер Киракосян и Артур Авагян 22 апреля прекратили свою акцию, они намерены продолжать борьбу другими методами.
6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.
Активисты сегодня организовали пикет под лозунгом "Признайте Арцах!" (самоназвание Нагорного Карабаха- Прим. "Кавказского узла") у Мемориала памяти жертв геноцида армян в Османской Турции в 1915 году. Участники пикета требуют признания независимости Нагорно-Карабахской республики.Активисты держали в руках плакаты с надписями "Save Artsakh", "Признайте Арцах", "Право на самоопределение".
Месседж акции направлен как властям Армении, так и международному сообществу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Арусь Варданян. По ее словам, день 24 апреля выбран, чтобы напомнить об актуальности геноцида армян в сегодняшних реалиях. Единственное, что может положить конец политике Азербайджана и Турции в отношении армян Нагорного Карабаха - это его международное признание, отметила она.
Проблема Нагорного Карабаха - не локальная проблема, и международное сообщество должно приложить максимум усилий для предотвращения нового геноцида или армянского исхода из Нагорного Карабаха, отметил участник акции Дима Саакян.
Участница пикета Нарине Багдасарян призвала армян не молчать по вопросу независимости Нагорного Карабаха."После геноцида армян в Османской Турции советский режим не давал нам поднимать этот вопрос. После (карабахской войны) в 2020 году происходит то же самое. Впечатление, что власти Армении и Арцаха боятся поднимать этот вопрос на должном уровне. К сожалению, ни к чему хорошему такая политика не приведет ни для Армении, ни для остального мира", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"
"Мы символично отмечаем день памяти жертв геноцида армян в Османской Турции 24 апреля, а на самом деле, этот геноцид продолжается по сей день", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Сусанна Уснунц.
Война в Нагорном Карабахе, по ее мнению, стала продолжением геноцида в Турции. "Мир не должен применять к армянам двойные стандарты и должен признать независимость Арцаха, если не хочет получить новый геноцид армян. Армяне не могут жить в составе Азербайджана", - сказала она. Уснунц напомнила о погромах в Азербайджане, а также о разрушении армянских святынь на перешедших под контроль Азербайджана территориях.
После прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территории Нагорного Карабаха. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.
Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"