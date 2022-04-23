Благодатный огонь прибыл на Ставрополье

Сегодня вечером в Ставрополь группой паломников доставлен Благодатный огонь. Спецрейс с лампадой встречали губернатор Владимир Владимиров и митрополит Кирилл.

Как писал "Кавказский узел", Благодатный огонь доставляется в Ставрополь чартерным рейсом ежегодно, начиная с 2014 года. В 2020 году Благодатный огонь в Россию не доставлялся из-за пандемии коронавируса.

Традиционно Ставрополь становится одним из первых городом России, куда прибывает Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня. Сегодня он прибыл в Ставрополь к девяти часам вечера.

На встрече в аэропорту присутствовали представители епархий региона, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Лампаду встретили на перроне представители духовенства, казачества, краевой и муниципальной власти. «Я бы очень хотел, чтобы Благодатный огонь каждому дал большую надежду. Теперь у нас есть наш символ, наша вера и мы должны победить. Я очень хочу, чтобы эта благодать коснулась каждого человека на ставропольской земле», - передает слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова издание "Победа".

Главная литургия, которую проведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, состоится в Казанском кафедральном соборе. Лампады со Святым Светом уже отправились во все городские и сельские приходы Ставропольского края, отмечает издание.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, которая отмечается в этом году 24 апреля, несмотря на регулярность, называют чудом, указывает РИА Новости.

Напомним, после начала российской военной операции на Украине был введен режим ограничения полетов на юге России. Приостановлена работа аэропортов нескольких южных городов страны, в том числе и в Ставрополе. 23 апреля стало известно, что режим ограничения полетов на юге России продлен до 1 мая.

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