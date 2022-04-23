23 апреля 2022, 17:20

Чиновники отчитались о выдаче сертификатов на жилье 13 жителям Хасавюрта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сертификаты на получение жилья выданы 13 нуждающимся жителям Хасавюрта, сообщила мэрия.

Тринадцать жителей Хасавюрта получили сертификаты на улучшение жилищных условий, которые выдаются по субсидиям на строительство или приобретение жилых помещений ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, пишет сегодня РИА "Дагестан".

Вручение свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья состоялось 22 апреля, уточнила сегодня пресс-служба мэрии Хасавюрта. "Безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий выделены в соответствии с Постановлением правительства РД от 23.12.2007 г. за №348 «О форме и порядке предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт до 01.01.2005 г. ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, безвозмездной субсидии на приобретение жилья»", - поясняется в публикации.

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Примечание:

"Продлен арест подозреваемому в махинациях с жилищной программой в Дагестане", "Активисты "Жизни без слез" отреагировали на проблемы детей-инвалидов в Дагестане", "Махачкалинец добился внимания мэрии к жилищной проблеме вдовы ветерана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 апреля 2022, 18:14

23 апреля 2022, 16:46

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