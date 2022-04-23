Меликов анонсировал повышение выплат ветеранам войны

23 апреля 2022, 14:23

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Размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны в Дагестане решено повысить, объявил глава республики Сергей Меликов во время подготовки к празднованию Дня Победы. Шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва запланировано в принятом до пандемии формате.

Как писал "Кавказский узел", в этом году праздничные военные парады решено провести 9 мая в семи городах СКФО и ЮФО, в том числе в дагестанском Каспийске. Помимо Каспийска. парады намечены в Волгограде, Владикавказе, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

После начала пандемии в 2020 году День Победы в России прошел в условиях отмены массовых мероприятий, а военные парады в ряде городов СКФО и ЮФО были перенесены на 24 июня. При этом единственным городом юга России, где не ограничивалось число зрителей парада Победы, стал Ставрополь.

Глава Дагестана поручил "значительно увеличить" размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, сообщила сегодня администрация главы республики. "На сегодняшний день в республике проживают 29 участников ВОВ. Напомним, в соответствии с поручением Сергея Меликова размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в прошлом году уже был увеличен в 10 раз: с 2 тыс. рублей до 20 тыс. рублей", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации. Насколько планируется увеличить размер выплат, в сообщении не уточняется.

Поручение, как следует из публикаций в Telegram-канале, Сергей Меликов дал сегодня во время совещания по подготовке к празднованию в Дагестане Дня Победы. На этом же совещании глава республики анонсировал шествие "Бессмертного полка".

"В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса в этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в Дагестане в традиционном очном формате", - говорится в сообщении.

Министр культуры Зарема Бутаева доложила главе республики, что в День Победы в Дагестане "пройдёт множество праздничных мероприятий". "В Махачкале будет развёрнуто пять концертных площадок, где в том числе выступят вокалисты республиканского телевизионного конкурса «С песней к Победе!», ансамбли «Лезгинка», «Молодость Дагестана», артисты Театра оперы и балета, 102 бригады войск национальной гвардии", - говорится в публикации.

Напомним, в 2020 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана с пониманием отнеслись к ограничительным мерам, введенным из-за коронавируса, и согласились отпраздновать День Победы дома в отсутствие гостей. В Махачкале ветеранам выплачивают 40 тысяч рублей материальной помощи, сообщили тогда в мэрии города.

Акция "Бессмертный полк" в традиционном формате шествия в последний раз проводилась в Дагестане в 2019 году, до пандемии коронавируса. Участники шествия "Бессмертного полка" в Махачкале рассказали тогда "Кавказскому узлу", что ежегодно в День Победы присоединяются к этой акции с портретами родных и земляков. Они похвалили организацию праздничных мероприятий.

При этом 9 мая 2018 года власти Дагестана отчитались о 30 тысячах участников праздничных мероприятий в Махачкале. И парад, и шествие "Бессмертного полка" возглавил Владимир Васильев, который тогда исполнял обязанности главы республики. В то же время сотрудники махачкалинских госучреждений пожаловались на принуждение к участию в официальных мероприятиях.

Отметим, что шествия "Бессмертного полка" в городах России проводят две структуры - НКО "Бессмертный полк" и организация "Бессмертный полк России". Люди, перехватившие народную инициативу проведения шествий с портретами участников Великой Отечественной войны, поставили личные амбиции и материальные интересы выше общего дела, считает журналист и историк Сергей Лапенков, стоявший у истоков "Бессмертного полка". О том, как народная инициатива сосуществует с провластным проектом, а желание сохранить семейную память об участниках Великой Отечественной войны уживается с административным ресурсом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Кремлевский и народный "Бессмертный полк" - что планируется на 9 мая".

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