Минобрнауки приостановило работу двух школ в Акушинском районе

22 апреля 2022, 19:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проверку в селе Усиша провело Минобрнауки Дагестана после информации об отравлении 11 школьников и воспитанников детского сада. Ведомство установило нарушения в работе пищеблоков и рекомендовало отправить школьников на дистанционное обучение.

У 11 учащихся двух школ и воспитанников детского сада в селе Усиша Акушинского района Дагестана отмечались симптомы отравления, всего на занятиях 21 апреля отсутствовали 40 детей. Представители Минобрнауки и Роспотребнадзора Дагестана посетили школы и детский сад, проверили пищеблоки.. Взяты пробыл еды и воды для лабораторного исследования, анализы у болеющих детей, сообщило сегодня министерство образования и науки Дагестана.

По данным ведомства, симптомы отравления отмечались у детей разного возраста, в том числе и тех, кто не получает в школе горячее питание. Никто из детей не госпитализирован, подчеркивается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований СанПиН при организации питания детей, министерство пообещало привлечь нарушителей к ответственности. Администрации района рекомендовано перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения для дезинфекции пищеблоков. "В понедельник к занятиям вернутся учащиеся старших классов, ученики начальных классов - после разрешения Роспотребнадзора на возобновление организация горячего питания", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта стало известно об отравлении в Каспийске 22 местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С начала вспышки кишечной инфекции в Каспийске всего врачи госпитализировали 68 человек. 27 марта на лечении в больнице оставались 45 человек, остальные пациенты были выписаны, сообщил Минздрав Дагестана. Управление Роспотребнадзора заявило, что в водопроводной воде в Каспийске был обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей. Исполняющий обязанности директора каспийского МУП "Водоканал" был задержан как подозреваемый по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей и помещен под домашний арест.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.