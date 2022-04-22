Оппозиция призвала Бибилова объявить день выборов выходным

22 апреля 2022, 17:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты от четырех парламентских партий призвали Анатолия Бибилова сделать выходным день второго тура выборов президента, который назначен на 28 апреля, чтобы не допустить нагнетания ситуации в Южной Осетии и срыва выборов.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным, однако Бибилов так и не подписал документ об этом. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал Анатолий Бибилов. Избирком Южной Осетии попросил открыть во Владикавказе два участка для голосования во втором туре выборов президента. 21 апреля стало известно, что граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой, выходной день, рассмотрение иска назначено на 23 апреля. Пользователи соцсетей предложили жителям Южной Осетии перед заседанием собраться у здания суда. Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

Депутаты парламента Южной Осетии назвали дату проведения второго тура выборов, назначенную на 28 апреля, единственно возможной. "Выборы президента (...) проходят в сложной общественно-политической ситуации и сопровождаются нарушениями избирательного законодательства. Несмотря на все сложности, выборы 10 апреля 2022 года признаны состоявшимися. (...) Мы становимся свидетелями попыток переноса единственно возможной даты повторного голосования в нынешних условиях. Это негативно отражается как на общественно-политической ситуации, так и на спокойном ходе выборов", - говорится в заявлении, которое опубликовал сегодня на своей странице в Telegram кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев.

Депутаты указали на угрозу "повышения градуса напряженности среди населения республики и срыва выборов" и призвали Бибилова сделать 28 апреля выходным днем" в целях беспрепятственной реализации гражданами своего конституционного права избирать, а также для сохранения стабильности в обществе перед днем повторного голосования", - указано в тексте заявления депутатов. "В противном случае вся ответственность за препятствование свободному волеизъявлению народа и за развитие ситуации в негативном русле полностью ляжет на Анатолия Бибилова", - резюмировали авторы обращения.

Под обращением подписались депутаты от партии "Ныхас" Альберт Валиев, Зита Бесаева, Алан Алборов, депутаты от парламентского объединения "За справедливость" Иван Сланов, Гарри Мулдаров, Заза Дриаев, Алан Гаглоев (тезка кандидата в президенты. - Прим. "Кавказского узла"), Артур Тедеев, депутаты от "Народной партии" Александр Плиев, Арсен Квезеров, Амиран Дьяконов, Джамболат Медоев, Роберт Остаев, депутаты от коммунистической партии Малхаз Гаглоев, Инал Уригаев и независимый депутат Давид Санакоев.

На 17.10 мск 22 апреля на сайте президента Южной Осетии не опубликовано документов относительно назначения дня выборов 28 апреля выходным.

Напомним, что не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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