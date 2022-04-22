Аптекари отметили прекращение ажиотажного спроса на лекарства в Махачкале

22 апреля 2022, 10:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возникший в марте ажиотажный спрос на некоторые лекарства в Махачкале прекратился, как и дефицит этих препаратов, констатировали сотрудники дагестанских аптек. Некоторые жители республики признались, что запаслись нужными медикаментами на несколько месяцев вперед.

Как писал "Кавказский узел", в марте на фоне повышенного спроса некоторые лекарства подорожали в Махачкале, хотя цены на жизненно важные препараты не превысили разрешенный максимум. По словам фармацевтов, некоторый дефицит частично создали сами жители, которые решили купить лекарства с запасом, опасаясь их исчезновения с аптечных полок. В частности, вырос спрос на препараты гормонов щитовидной железы "L-тироксин" и "Эутирокс".

На фоне санкций, введенных против России, и ухода многих иностранных компаний с российского рынка, зарубежные фармацевтические компании продолжают поставлять препараты, рассказали в марте сотрудники дагестанских аптек. В случае приостановки поставок зарубежных препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и урологических заболеваний их можно заменить отечественными аналогами, заверили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Препараты "Эутирокс" и "L-тироксин", которые длительное время отсутствовали на фоне большого спроса у жителей Махачкалы, несколько дней назад появились в продаже, сообщил 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из крупных аптечных сетей Дагестана, попросивший не указывать его имя.

По его словам, цены на эти препараты выросли незначительно, "максимум на 10-20 рублей". Сейчас стоимость препарата "Эутирокс" дозировкой 50 мг в их аптечной сети составляет 134 рубля. Также в аптечную сеть поступили препараты, применяющиеся при лечении сахарного диабета, сообщил работник аптеки.

При этом сотрудник аптеки подчеркнул, что до сих пор отсутствуют некоторые противосудорожные препараты как зарубежного, так и отечественного производства. "С противосудорожными все так же тяжело. Их нет в наличии", - отметил он, пояснив, что для изготовления препаратов российского производства может использоваться импортное сырье.

Ажиотаж среди жителей Махачкалы прекратился, они больше не скупают лекарства в большом количестве, сообщил фармацевт. Он не исключил, что это частично связано с тем, что некоторые люди запаслись лекарствами в начале марта, а другие не знают о поступлении в аптечную сеть необходимых им препаратов.

Препараты "Эутирокс" и "L-тироксин", которые отсутствовали на фоне повышенного спроса покупателей, появились продаже, рассказал и работник другой крупной аптечной сети Дагестана. "Сейчас они у нас есть в наличии. Все дозировки", - пояснил работник аптеки корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что цена препарата "Эутирокс" дозировкой 100 мг составляет 146 рублей.

По его словам, в аптечной сети нет дефицита противосудорожных препаратов, в продаже есть и препараты для лечения сахарного диабета. "Они тоже есть у нас в наличии. Сейчас особо их и не спрашивают", - пояснил работник аптеки. Того дефицита определенных препаратов, который был в начале марта, сейчас нет, как нет и ажиотажа среди покупателей, добавил он.

Работник одной из небольших частных аптек Махачкалы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что некоторые препараты, которые раньше отсутствовали, сейчас появились в аптеке. При этом в продаже до сих пор отсутствуют медикаменты, применяемые при лечении "некоторых неврологических заболеваний".

Препараты "Эутирокс" и "L-тироксин", которые ранее отсутствовали в аптеке, и на которые сохранялся повышенный спрос, сейчас появились в продаже, подчеркнул он. При этом, по его словам, стоимость препарата "Эутирокс" разной дозировки выросла в три раза и сейчас достигает 389 рублей.

Препараты для лечения сахарного диабета, которые также были в относительном дефиците, тоже появились в аптеке, а спрос на эти препараты снизился по сравнению с той "паникой", которая наблюдалась в марте, сообщил сотрудник аптеки.

"Кавказский узел" 12 апреля направил официальный запрос в Минздрав Дагестана с просьбой пояснить, проверяет ли ведомство наличие лекарств в аптеках и есть ли проблемы с поставкой каких-либо препаратов и с лекарственным обеспечением жителей республики из категории льготников. По состоянию на 9 мск 22 апреля ответ ведомства не получен.

Ситуация с наличием лекарств в небольших аптеках и в крупных аптечных сетях Махачкалы стабилизировалась по сравнению с началом марта, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Монитор пациента" Сулейман Сулейманов.

Он сослался на число обращений, поступающих в правозащитную организацию через социальные сети, а также на число звонков на горячую линию "Монитора пациента". С 1 по 31 марта через соцсети и на горячую линию "Монитора пациента" поступило 25 обращений в связи с отсутствия лекарств аптеках, а с 1 по 21 апреля - 12 обращений, сообщил Сулейманов.

Правозащитник подчеркнул, что жалоба на отсутствие препарата в аптеках города может поступить как от льготника, так и от простого жителя города. "Мы не разделяем поступившие жалобы на жалобы от льготников и от тех, кто не относится к льготной категории граждан. Все обращения считаются в общем порядке", - пояснил Сулейманов.

Версию фармацевтов о том, что горожане запаслись лекарствами, подтвердила на своем примере жительница Махачкалы Айшат. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее мать болеет сахарным диабетом второго типа, и в марте они купили лекарства с запасом, опасаясь исчезновения препарата из аптек. "Купили лекарства на целый год. Покупали в марте", - сказала она.

Жительница Дагестана Анисат также купила необходимые лекарства впрок. Она пояснила, что ее мать вынуждена постоянно принимать препараты для снижения артериального давления.

По словам Анисат, как только начался ажиотаж в связи с предполагаемой нехваткой лекарств, она нашла нужные препараты в одной из аптек Махачкалы и купила их с запасом. "Купили на шесть месяцев. Сейчас снова будет покупать на год вперёд", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Махачкалы.

Напомним, 21 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил, что властям республики удалось стабилизировать цены на медикаменты и товары первой необходимости. Пользователи Telegram тогда подвергли сомнению это утверждение.

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