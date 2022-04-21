Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 апреля 2022, 20:00

Житель Дагестана заподозрен в причастности к экстремистам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

35-летний житель Дагестана участвовал в собрании запрещенного религиозного объединения "Нурджулар"*, утверждают следователи.

Как писал "Кавказский узел", 1967 жителей Дагестана числятся в розыске как участники международных террористических организаций, заявил 31 марта на сессии Народного собрания министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

В отношении 35-летнего жителя Дагестана возбуждено дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Мужчину подозревают в причастности к деятельности международного религиозного объединения "Нурджулар"*, сообщило сегодня СУ Следственного комитета РФ по Дагестану.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации" предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2016 года по апрель 2017 года житель Дагестана участвовал в деятельности международного религиозного объединения "Нурджулар", которое с 10 апреля 2008 года запрещено Верховным Судом России как экстремистское.

Подозреваемый "принимал участие в собраниях по изучению идеологических источников указанной экстремистcкой организации", чтобы продолжить противоправную деятельность религиозного объединения, утверждается в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления СКР по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что, по версии следователей, 38-летний житель Избербаша вступил в ряды международного религиозного объединения "Нурджулар"* и изучал экстремистскую идеологию.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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* – организация признана экстремистской и запрещена в России по решению суда.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в причастности к экстремистам", "Житель Дагестана осужден за экстремистские публикации", "Махачкалинец осужден за религиозный экстремизм".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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