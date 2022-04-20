Полицейский на Кубани получил три года колонии по делу о взятках

20 апреля 2022, 13:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший командир отделения ДПС в Староминском районе Вячеслав Кимлач признан виновным в том, что систематически получал взятки от подчиненных за "покровительство и попустительство по службе".

Следствием и судом установлено, что командир отделения ДПС систематически получал взятки от своих подчиненных "за общее покровительство и попустительство по службе". Они передавали ему деньги лично или переводили на банковские карты его знакомых. С апреля 2019 года по октябрь 2020-го Кимлач получил от своих подчиненных в общей сумме 1 084 000 рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Кимлач признан виновным по ч. 1, 2 ст. 290 УК России (получение взятки). Ему назначено наказание в виде трех лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права в течение трех лет занимать должности на государственной службе, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте 2020 года суд арестовал десятерых полицейских по подозрению в том, что они четыре года брали деньги с водителей-нарушителей и перевозчиков алкоголя на посту ДПС "Успенский" в Краснодарском крае. Еще один начальник отдела МВД в регионе был задержан.

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