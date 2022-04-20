Солдат пострадал при взрыве мины в Азербайджане

20 апреля 2022, 11:19

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Азербайджанский солдат Айхан Джамалзаде госпитализирован после взрыва мины в Кельбаджарском районе, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 9 апреля при подрыве на мине был ранен пастух в Геранбойском районе. 23 марта мужчина подорвался на мине в Физулинском районе, а 18 февраля два жителя Азербайджана получили ранения при взрыве мины во время ремонта дороги в Тертерском районе.

14 февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что 13 тысяч гектаров земель очищены от мин и снарядов после осенней войны 2020 года на территориях, где шли боевые действия.

В селе Агджакенд Кельбаджарского района военнослужащий Айхан Джамалзаде подорвался на мине, он госпитализирован, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана. По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля, пишет сегодня haqqin.az.

Джамалзаде - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы. В связи с происшествием военная прокуратура Кельбаджарского района возбудила уголовное дело, информирует сегодня АПА.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар, Кельбаджарский район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха) перешел под контроль Азербайджана по итогам войны, которая шла в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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