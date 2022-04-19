Нальчане признались в сдержанном интересе к коллективным ифтарам

19 апреля 2022, 17:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В соборную мечеть Нальчика каждый вечер приходят для коллективного разговения несколько сотен верующих, рассказал представитель муфтията Кабардино-Балкарии. Некоторые местные жители сообщили, что из-за пандемии опасаются участвовать в массовых ифтарах.

Как писал "Кавказский узел", после двухлетнего перерыва, вызванного антиковидными ограничениями, Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии возобновило коллективные ифтары (вечерние разговения) в соборной мечети Нальчика в месяц поста Рамадан. По данным муфтията, ежедневно в мечети на коллективный ифтар собирается около 500 человек.

2 апреля верующие на Северном Кавказе встретили Рамадан коллективными молитвами, к священному месяцу поста в регионах были приурочены культурные и спортивные мероприятия и благотворительные акции.

Ежедневно на ифтар собирается до 600 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ДУМ Кабардино-Балкарии Алим Сижажев. "После двухлетнего перерыва мы в этом году возобновили практику совместных ифтаров, благо в настоящее время ограничительные меры отменены и эпидемиологическая ситуация позволяет верующим собираться", - сказал он.

По его словам, на коллективный ифтар в мечеть приходят как мужчины, так и женщины с детьми. Верующие привозят продукты, чтобы накормить постящихся, а некоторые вносят деньги в качестве пожертвования.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 24 случая заболевания COVID-19, и заболеваемость "имеет тенденцию к снижению". Однако, несмотря на стабильное снижение заболеваемости коронавирусом, в республике продолжают действовать масочный режим, требование социальной дистанции и ограничение численности участников массовых мероприятий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.

По его словам, коллективные ифтары Роспотребнадзор рекомендует проводить также с соблюдением социальной дистанции, а людям старше 60 лет рекомендовано воздерживаться от их посещения.

Пожилой житель Нальчика Али Атаулин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что воздерживается от посещения как ифтаров, так и коллективных намазов. "Мне 75 лет, и поэтому я остаюсь дома. Сожалею, конечно, что в такой важный для каждого мусульманина месяц Рамадан не могу посещать мечеть, но надо учитывать возраст", - сказал он.

По словам Атаулина, он раньше посещал пятничные молитвы и другие коллективные мероприятия в мечети, но вот уже два года не ходит туда из-за антиковидных ограничений.

Разговляться дома в кругу семьи предпочитает и нальчанка Асият Таова, которой меньше 60 лет. "Люди должны быть осторожными, беречь себя и окружающих", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь житель нальчикского поселка Хасанья Эльдар Хочуев рассказал, что посещает мечеть ежедневно. "Все, кто приходит в мечеть, моют руки, там есть дезинфицирующие средства. Кроме того, больные вирусом не ходят в мечеть. Люди понимают и остаются дома", - высказал он свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары, говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

В этом году Духовное управление мусульман России заявило о наступлении месяца Рамадан 1 апреля. Однако в ряде регионов Северного Кавказа местные богословы, ориентируясь на появление Луны в небе, нередко объявляют началом и окончанием Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.