Суд озвучил приговоры семи участникам межнационального конфликта в Москве

20 апреля 2022, 00:45

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Люблинский районный суд приговорил пятерых участников межнациональных столкновений в Москве в 2020 году к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, еще двое получили условные сроки.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля 2020 года в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. Было задержано более 20 участников массовых драк. Выходцев из Азербайджана и Армении призвали прекратить стычки руководители диаспор на юге России, а затем и миллиардер азербайджанского происхождения Год Нисанов, и бизнесмен армянского происхождения Сергей Саркисов. Конфликты произошли на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области.

Пятеро участников межнациональных столкновений в Москве в 2020 году приговорены к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, еще двое осуждены на такой же срок условно, сообщили 19 апреля ТАСС в пресс-службе суда.

Суд признал обвиняемых Алакбарова, Валиева, Гамидова, Исмаилова и Кафарова виновными в хулиганстве, приговорив их к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, пояснили в пресс-службе. Еще двое фигурантов дела, Захидов и Гиясов, получили по 2 года и 8 месяцев условно.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля 2021 года Никулинский суд Москвы приговорил семь уроженцев Армении, которые участвовали в нападении на азербайджанский ресторан "1001 ночь" в июле 2020 года. Все они были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам заключения в колонии общего режима. По данным следствия, Артак и Сейран Никоян, Армен и Арсен Априян, Аргишт и Нарег Петросян, а также Размиг Саакян 24 июля 2020 года ворвались в ресторан "1001 ночь" в Марьино, вооруженные ножами и битами, стали громить помещение. Пострадал охранник, который пытался их остановить. Нападение длилось не более пяти минут, после чего мужчины убежали. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, благодаря чему удалось установить личности нападавших, пишет издание.

В июле 2020 года столкновения в Москве начались с нападения нескольких человек в медицинских масках на людей в автомобилях с армянскими номерами. После этого семеро приезжих из Армении напали на юго-западе столицы на ресторан "Бакинский дворик", писал "Кавказский узел".

Предпосылкой к стычкам уроженцев Азербайджана и Армении стали сообщения о том, что с рынка "Фуд-сити", принадлежащего предпринимателю азербайджанского происхождения Году Нисанову, были вывезены фуры с армянскими товарами. Представители армянской диаспоры потребовали от российских властей вмешательства в ситуацию на рынке. В свою очередь, представители азербайджанской диаспоры ситуацию в "Фуд-сити" назвали частным конфликтом бизнесменов.

Столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. Армения заявила со своей стороны о пятерых погибших и 39 раненых, Азербайджан – о 13 погибших и четырех раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

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