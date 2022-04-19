Житель Дагестана приговорен к трем годам колонии за пропаганду ИГ*

19 апреля 2022, 13:09

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Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Муслима Муцалханова виновным в пропаганде идей террористической организации и приговорил к трем годам лишения свободы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес сегодня приговор жителю Дагестана Муслиму Муцалханову, публично заявлявшему о поддержке организации "Исламское государство", сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия, с декабря 2016 года по февраль 2018 года в разговорах с жителями Бабаюртовского и Цунтинского районов Дагестана Муцалханов публично заявлял о признании идеологии "Исламского государства"* и направлял им видеозаписи о деятельности организации. Муцалханов признан виновным в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Комментариев Муцалханова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Аминат Таймазханова из Дагестана признана виновной в том, что не сообщила в правоохранительные органы о своем знакомом, который вступил в ряды ИГ*, и оштрафована на 15 тысяч рублей.

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.