Нальчанин пожаловался на нарушение его прав при сносе дома

18 апреля 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Нальчика Марем Маремкулов считает, что администрация города ввела его в заблуждение при подписании соглашения о выкупе его квартиры для муниципальных нужд. Из соглашения были исключены расходы на переезд, которые по закону должны нести муниципальные власти, пояснила адвокат.

Житель Нальчика Марем Маремкулов сегодня получил повестку в суд и исковое заявление администрации города об его выселении. Между тем дом, как сообщил Маремкулов корреспонденту "Кавказского узла", был разрушен еще 17 марта.

Как следует из документов, представленных Маремкуловым в редакцию "Кавказского узла", 22 октября 2019 года постановлением администрации Нальчика дом №119 по улице Кабардинская был включен в перечень объектов, подлежащих сносу в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах".

Был подготовлен текст соглашения о выкупе и сносе помещений. В нем говорится, что квартира № 4 по улице Кабардинская, 119 принадлежит Марему Маремкулову и Ирине Кисловской, его матери, на праве личной собственности, им же принадлежит доля земельного участка. В доме также прописана бабушка Маремкулова.

Администрация Нальчика в соответствии с постановлением от 20 августа 2020 года "Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимости и земельного участка по адресу: город Нальчик, улица Кабардинская, дом 119" заключила соглашение с каждым из собственников 17 квартир. В том числе соглашение было заключено с Маремом Маремкуловым и его матерью Ириной Кисловской.

В соглашении указывается, что "расчет рыночной стоимости изымаемого имущества был произведен по соглашению сторон оценщиком в соответствии с законом и федеральными стандартами". Всего за квартиру и земельную долю Маремкулову и его матери было выплачено 2 миллиона 800 тысяч рублей. В соглашении подчеркивается, что компенсация "иных убытков, связанных с изменением места проживания", "с временным пользованием иным жилым помещением", "с изъятием имущества" не предусматривается.

Администрация обязала граждан в течение десяти дней после перечисления выкупной цены представить документы на дом и земельную долю для передачи их в Росреестр. А в течение двух месяцев освободить квартиру и земельный участок, уплатив все коммунальные долги и налоги, о чем представить соответствующую справку. Соглашение предупреждало – "не чинить препятствий при сносе". Документ был подписан главой местной администрации Нальчика Таймуразом Ахоховым с одной стороны и Маремом Маремкуловым и его матерью Ириной Кисловской – с другой. Был также подписан передаточный акт.

Марем Маремкулов считает, что данным соглашением администрация Нальчика умышленно ввела его в заблуждение и тем самым нарушила его права.

Он ссылается на часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой при определении размера возмещения за жилое помещение в него, кроме стоимости жилого помещения, включаются также стоимость общего имущества, расходы на переезд, оплата услуг грузчиков, возмещение услуг риелторов при приобретении другого жилого помещения, возмещение пошлины за регистрацию приобретаемого жилья.

Администрация Нальчика же заблаговременно включила в соглашение пункты, в соответствии с которыми сняла с себя обязательство выполнить указанную норму закона. Маремкулов заявил, что подписал данное соглашение, не вникнув в его содержание.

Он считает, что администрация Нальчика, кроме перечисленного, обязана возместить ему расходы на оценщика, так как оценка по заказу самой администрации была неточной. Маремкулов также считает, что за 21,02 квадратных метра земельной доли ему не заплатили.

"Я написал в администрацию письмо для решения спора в досудебном порядке, заодно предупредил, что по истечении 30 дней подам в суд. Они мне не ответили и начали снос", – пояснил мужчина. Снос дома, по словам Маремкулова, происходил 16-17 марта.

"Нашу квартиру отрезали от всех коммуникаций. Мы все, в том числе моя бабушка, инвалид второй группы, остались без воды, газа, электричества. Дом начали сносить, когда мы все были дома, подвергая нашу жизнь опасности. Я просил отсрочить снос хотя бы на день, чтобы собрать вещи бабушки и матери, однако мне в этом было отказано. Во время сноса из подсобного помещения пропали инвалидная коляска и другие вещи", – рассказал Маремкулов.

При этом, по его словам, газовая труба, которая подходила к дому, продолжала функционировать, и во дворе очень сильно пахло газом. Не были установлены ограждения, в связи с чем пропали оставшиеся вещи. "Был снесен также гараж, где оставались нужные семье вещи", – сообщил Маремкулов.

Адвокат Лиза Шак, комментируя ситуацию жителя Нальчика, сослалась на статью 168 ГК РФ, в соответствии с которой сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой.

"Сделка не соответствует требованиям закона, поскольку в пункте 7 статьи 32 Жилищного кодекса четко прописано, как изымается жилье, какие расходы несут муниципальные власти", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

По ее мнению, это был выкуп жилого помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд в рамках социальной программы, предполагающей возмещение всех убытков, перечисленных в статье 32 ЖК РФ. Однако положения, перечисленные в статье 32 ЖК РФ, не были учтены и выполнены. Таким образом, имеет место нарушение прав собственника, считает Лиза Шак.

По словам адвоката, статья 32 ЖК РФ распространяется лишь на сделку при изъятии квартир и земельных участков для муниципальных нужд, при обычной продаже такие гарантии не предусмотрены.

Комментарии от представителей администрации Нальчика корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Марем Маремкулов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен заявить о своих претензиях в суде.

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