Дошло до суда дело о гибели людей в астраханской больнице

18 апреля 2022, 19:01

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Обвинения по делу о гибели двух пациенток реанимации при пожаре в астраханской инфекционной больнице предъявлены инструктору по пожарной безопасности, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2021 года в реанимации областной инфекционной клинической больницы им.Ничоги произошел пожар, погибли две пожилые женщины Власти области сообщили, что пожар произошел после замыкания электропроводки, с этой версией согласился заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к гибели двух пациентов (часть 3 статьи 219 Уголовного кодекса России) при пожаре в Астраханской областной инфекционной больнице им. Ничоги, предъявлены инструктору по пожарной безопасности, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Астраханской области.

По версии следствия, он допустил нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем подразделения МЧС были несвоевременно уведомлены о возгорании. Кроме этого, в больнице не сразу сработало оповещение персонала и пациентов о возникшем пожаре, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело направлено в суд, указало следствие.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

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