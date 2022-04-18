Мужчина и женщина в Новороссийске осуждены за истязание ребенка

18 апреля 2022, 18:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приморский районный суд Новороссийска назначил мужчине и его сожительнице реальные сроки лишения свободы за истязание трехлетней девочки.

По версии следствия, с мая 2019 года отец 3-летней девочки стал сожительствовать с женщиной, и они начали систематически избивать ребенка. "Кроме того, девочку неоднократно запирали в комнате, подолгу оставляя одну стоять в углу. Хроническая стрессовая ситуация привела к психоэмоциональным изменениям в организме ребенка и послужила причиной серии судорожных приступов»,— говорится в описании к видео о судебном заседании, опубликованному сегодня на канале Краснодарского краевого суда в Youtube.

В суде отец девочки просил оправдать свою сожительницу, а сама женщина попросила не разлучать ее с другим ребенком, 13-летним сыном. «Для меня самое страшное – это разлука с ребенком», - приведены слова подсудимой в видеосюжете.

Суд счел вину обоих обвиняемых полностью доказанной. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы, а женщине — в виде 5 лет и 8 месяцев, сообщил сегодня со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края информационный портал «Кубань 24». .

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