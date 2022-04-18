Абдулмуслимов потребовал ускорить закупку жилья для детей-сирот в Дагестане

18 апреля 2022, 12:55

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Муниципальные власти должны до 1 июня заключить все контракты на закупку жилья для детей-сирот, заявил сегодня премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году администрация Махачкалы объявила более 100 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но к 27 августа, дате окончания приёма заявок, не было подано ни одной заявки. Торги были признаны несостоявшимися, и в октябре 2021 года мэрия призвала владельцев недвижимости и стройкомпании принять участие в торгах и заключить контракты на покупку жилья для детей-сирот.

Перед муниципалитетами Дагестана поставлена задача до 1 июня заключить все контракты на закупку жилья для детей-сирот, заявил на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил о поручении главы республики Сергея Меликова, касающемся приобретения жилья для детей-сирот, сообщила сегодня пресс-служба правительства Дагестана. "Главам муниципалитетов необходимо обеспечить до 1 июня текущего года заключение контрактов для своевременного завершения процесса закупки жилья для детей-сирот. Вопрос приоритетный и находится на особом контроле", - приводятся слова Абдулмуслимова в сообщении в Telegram-канале правительства.

"Кавказский узел" писал также, что по состоянию на 1 сентября 2021 года в Дагестане ждали жилья более 3000 детей-сирот. На их обеспечение жильем требуется около 5 миллиардов рублей, подсчитали власти республики. Основными причинами низкой эффективности работы были названы несоответствие выделенных средств рыночной стоимости жилья, а также отсутствие на рынке квартир с подходящей площадью.

Тогда же стало известно, что администрация Избербаша уже год не исполняет решение суда о предоставлении жилья сироте Руслану Убайдуллаеву. При этом надзорные органы не предпринимают должных мер, сообщил его адвокат Мурад Саидов. Действенных механизмов воздействия на городские власти практически нет, указал адвокат Исрафил Гададов, который добивался выделения квартиры сироте в Махачкале.

При этом в октябре 2021 года стало известно о передаче в суд дела чиновника мэрии Избербаша, обвиненного в халатности. По версии следствия, чиновник заключил по итогам аукциона муниципальные контракты на приобретение квартир для детей-сирот, но на момент подписания документов они были непригодны для жилья: в квартирах не было электроснабжения, водопровода, канализации, отопления, ванной, газовых или электрических плит. В установленные сроки строительство дома не было закончено, и это привело "к нарушению прав и законных интересов детей-сирот", которые были вынуждены платить за съемное жилье, предположили следователи.

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